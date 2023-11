Gran inicio de los marplatenses en los Parapanamericanos Santiago 2023

El inicio de los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile fue de la mejor manera para los deportistas de la ciudad de Mar del Plata -muchos de ellos debutantes- que cumplieron con creces las expectativas en sus actuaciones.

Era de esperar pero no por ello tarea fácil. Y Matías De Andrade consiguió en el Centro Acuático lo que fue a buscar: revalidar el título de Lima 2019. Y vaya si lo hizo quedándose con la medalla de oro en los 200 metros espalda categoría S6 con un tiempo de 1:16.72, un segundo y medio por delante de su inmediato perseguidor, Nelson Crispin, de Colombia. Así, son cuatro Juegos Parapanamericanos consecutivos subiendo al podio en los 200 espalda para De Andrade, que fue medallista de plata en Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

También compitió en la posta 4x50 metros estilo libre 20 puntos junto a Elizabeth Noriega, Nicolás Ricci y Tiziana Forlano, la cual terminó en el cuarto lugar. El lunes a las 19:04 será el turno en la posta mixta 4x50 metros combinados 20 puntos.

En parapowerlifting, Rodrigo Villamarin logró su mejor marca personal en un torneo internacional levantando la barra en su primer intento en 124 kilogramos en la categoría hasta 49 kilogramos de peso corporal. Cuatro años atrás, en los Juegos de Lima, había realizado un válido de 106 kilos, lo que deja a las claras su trabajo y mejora sustancial en este tiempo.

Gran debut Parapanamericano tuvo su compañero Matías Fenoy, quien estuvo a sólo 1 kilogramo de su mejor marca oficial en la prueba unificada hasta 107 y más de 107 kilos de peso corporal. Logró sus dos primeros intentos válidos en 165 y 169 kilogramos. En el tercero, buscó quebrar su record poniendo en la barra 173, lo cual no pudo conseguir, ubicándose en el sexto puesto de la general por coeficiente.

El básquetbol en silla de ruedas de inició con dos victorias su camino en el Grupo A. Con Matías Méndez, superó a Venezuela (72-44) y a Chile (84-30) El lunes a las 20:30 horas jugarán por el primer puesto ante Canadá para encarar en la mejor posición los Cuartos de Final. Méndez jugó 6 minutos ante Venezuela en los cuales brindó 2 asistencias y no consiguió puntos tras lanzar una vez al aro. En tanto, frente a los locales anotó 2 puntos, tomó 5 rebotes y dio 1 asistencia en 13 minutos de juego.

En el primer día de competencia en su debut en los Parapanamericanos Rodrigo Romero cumplió una gran labor en la competencia individual de la categoría BC3 de boccia. El marplatense jugó 2 partidos por el Grupo A de la clasificación, con saldo de 1 victoria y 1 derrota. En primer término, le ganó al mexicano Raúl López Rosas (4-4 y desempate) mientras que, a último turno, perdió con el brasileño Mateus Rodrigues Carvalho (4-4 y desempate) El lunes a las 14 horas jugará ante Ryan Rondeau, de Canadá, buscando un lugar en las semifinales.

La Selección Argentina de Fútbol 7 jugó un excelente partido con Brasil pero no le alcanzó (1-2) Y luego se recuperó ante Estados Unidos con un 2 a 1 que lo deja expectante para el cotejo del lunes a las 14:30 versus Venezuela, uno de los líderes. El arquero Nahuel Gutiérrez no sólo fue titular en ambos juegos, sino que portó la cinta de capitán. Federico Ocantos, que había ingresado junto a Matías Bassi contra Brasil, también salió en la formación inicial ante los estadounidenses. No tuvo minutos Matías Vera.

Los deportistas de Mar del Plata que aún no debutaron en los Juegos son los representantes de parataekwondo Facundo Novik (categoría K44 -63 kg) y Miguel Galeano (K44 -58 kg). Asimismo, son parte de la delegación los entrenadores Pablo Iocca, Cristian Rosado y Juan Leofanti (boccia), Marcelo Sánchez (fútbol 7 PC), Ezequiel Váldez (paranatación), Sofía Cadona y David Coronel (powerlifting). Los jueces de boccia Adrián Altuna, Ariel Cancela y Carlos Hendrick; los asistentes de boccia Valentina Barros y Leandro Villagra; como clasificador en paraciclismo Andree Sasiain, como fotógrafo Charly Quinteros. Los kinesiólogos de la delegación de Argentina Manuel Campo y Leandro Félix y como staff del Comité Paralímpico Argentino, Gustavo Cheppi.

Programación - Lunes 20

14:00 Hs. - Boccia Individual BC3

Rodrigo Romero (Argentina) - Ryan Rondeau (Canadá)

14:30 Hs. - Fútbol 7

Argentina - Venezuela (Nahuel Gutiérrez, Federico Ocantos, Matías Bassi, Matías Vera)

19:04 Hs. - Paranatación

Posta mixta 4x50 metros combinados 20 puntos (Matías De Andrade)

20:30 Hs. - Básquet en silla de ruedas

Argentina - Canadá (Matías Méndez)