Finalizaron los Juegos Parapanamericanos con oro en Boccia y plata en fútbol

Un excelente día final tuvieron los deportistas de Mar del Plata en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile, logrando una medalla de oro con clasificación a París 2024 incluida y una medalla plateada. A lo largo de los Parapan, los marplatenses acumularon 2 preseas doradas y 2 de plata, llevando el historial local en los Juegos a 65 medallas (17 oros, 28 platas, 20 bronces)

Oro y París para boccia

La pareja BC3 de boccia Argentina integrada por el marplatense Rodrigo Romero y la entrerriana de Gualeguay Stefanía Ferrando se quedó con un triunfo histórico obteniendo la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos lo que además les otorgó la clasificación a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Emocionante. Así fue la final de Argentina y Perú. La pareja de Niurka Callupe y Dean Acosta dominó los dos primeros parciales, aunque una infracción le permitió sumar su primer punto a Argentina al final del segundo tiempo (1-5) El tercero fue 1-0 para Argentina (2-5) y en el cuarto y último llegó la remontada, cuando Romero y Ferrando sacaron a relucir todo lo mejor para meter cuatro bochas claves que hicieron lo que parecía imposible: dar vuelta el match, victoria argentina, medalla de oro y ticket a Francia. Fue la segunda presea para Rodrigo Romero en unos inolvidables primeros Parapanamericanos para él, ya que previamente había ganado la de plata en individuales BC3.

La pareja argentina jugó sólo un partido por el Grupo B de la clasificación, ya que Chile no se presentó. Fue ante Perú con una dura derrota 9 a 0. Un día después, todo cambió en el Centro Deportivo Comunitario Lo Espejo. Romero y Ferrando pisaron fuerte en las semifinales frente a los colombianos María Del Mar Velez y Jesús Romero (6 a 2) y accedieron al partido por la medalla de oro. La Final. Y nuevamente Perú enfrente. Y cuando todo parecía repetirse se dio vuelta la taba y Argentina fue un vendaval de oro.

Plateada para Los Tigres

En el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida la Selección Argentina de Fútbol 7 no pudo coronar un gran torneo de los Juegos Parapanamericanos perdiendo en una reñida final con Brasil 1 a 0. Así, Los Tigres con Nahuel Gutiérrez, Matías Vera, Matías Bassi y Federico Ocantos y el director técnico Marcelo Sanchez se quedaron con la medalla de plata, repitiendo lo conseguido cuatro años atrás en Lima.

La final estuvo signada por una paridad notable, las infracciones (24 totales), las lesiones, los nervios y las tarjetas que sacó la árbitra (11 más 2 rojas) la cual si bien no tuvo que ver en el resultado del partido influyó en el desarrollo, tomando excesivo protagonismo. Argentina jugó con uno más desde los 10 minutos del primer tiempo, generó más, disparó más al arco y encontró buenas respuestas en el golero rival. Por eso el cotejo fue a tiempo extra. Allí, en el agregado del primer suplementario Cesar Batista desniveló para Brasil.

Jugaron por la Selección Argentina: Nahuel Gutiérrez (c); Rodrigo Lugrin, Carlos Carrizo, Cristian Billordo, Matías Fernández (exp), Matías Bassi y Federico Ocantos. Luego ingresaron Hernando Romussi, Mariano Morana, Matías Vera y Bautista Suárez. DT: Marcelo Sanchez.

Los Tigres jugaron 6 partidos en los Parapanamericanos, con 4 victorias y 2 derrotas, convirtieron 22 goles y sufrieron 4. Vencieron a Estados Unidos (2-1), Venezuela (4-0), Canadá (10-0) y Chile (5-0) Y perdieron en los dos cotejos ante Brasil (1-2 y 0-1)

Cuarto lugar en básquet

En básquet en silla de ruedas, la Selección Argentina, con el marplatense Matías Méndez, no pudo cumplir el objetivo de subirse al podio tras perder con Canadá por 70 a 62. La derrota significó además la no obtención del cupo para el repechaje paralímpico, por lo que la albiceleste no estará con esta disciplina en París.

En el último cuarto la Selección perdía 52-59 cuando metió un parcial de 6-0 y recuperó la pelota para pasar al frente. Un error derivó en conversión de los canadienses, una racha de 5-0, y el 59-64 entrando al minuto final que determinó el desenlace del cotejo. Los parciales del match fueron 16-10, 32-28, 50-53 y 62-70. Matías Méndez no tuvo minutos de acción por decisión del entrenador.

La campaña de Argentina en el torneo tuvo victorias sobre Venezuela (72-44) y Chile (84-30) y derrota con Canadá (49-56) en el Grupo A. Se dio el gran gusto superando en 4tos de Final a Brasil (62-43) En semifinales no pudo hacer mucho contra el gran candidato Estados Unidos (54-88) y jugó por el bronce versus Canadá (62-70) con lo cual su record en los Parapanamericanos 2023 fue de 3 triunfos y 3 derrotas.

A Novik se le escapó por muy poco

El marplatense Facundo Novik perdió en el combate por la medalla de bronce y se ubicó en el quinto puesto de la categoría K44 -63 kilogramos del parataekwondo. La mañana en el Centro de Deportes de Contacto comenzó de la mejor manera para Novik derrotando en Cuartos de Final al mexicano Jair Liborio (12-6)

En las semifinales fue superado por el brasileño Nathan Sodario (27-6) lo que lo llevó a disputar el combate por la medalla de bronce. En esa pelea, cuyo rival fue el cubano Marco Mayor, el marplatense estuvo realmente muy cerca de acceder al podio. Tanto que, a 7 segundos para el final, estaban igualados 9-9. Una contra del caribeño y un sanción al argentino desnivelaron el match, que fue para Mayor 12 a 9.

Otra final para De Andrade

Matías De Andrade culminó su participación en los Juegos Parapanamericanos corriendo otra final. Fue en los 50 metros mariposa categoría S6, donde terminó séptimo con un registro de 37.15. De tal forma "Matute" se va de Santiago de Chile con una medalla de oro lograda en los 100 metros espalda S6 y dos cuartos puestos con las postas argentinas 4x50 metros medley y estilo libre 20 puntos.

Todos los marplatenses

Rodrigo Romero - Boccia categoría BC3

Medalla de oro en parejas

Medalla de plata en individuales

Matías Vera - Fútbol 7 PC

Medalla de plata con la Selección Argentina

Federico Ocantos - Fútbol 7 PC

Medalla de plata con la Selección Argentina

Matías Bassi - Fútbol 7 PC

Medalla de plata con la Selección Argentina

Nahuel Gutiérrez - Fútbol 7 PC

Medalla de plata con la Selección Argentina

Matías De Andrade - Natación categoría S6

Medalla de oro en 100 metros espalda

7o puesto en 50 metros mariposa

4to puesto con la posta 4x50 libre mixto 20 puntos

4to puesto con la posta 4x50 medley 20 puntos

Matías Fenoy - Powerlifting categoría -107 Kg

6to puesto en competencia individual -107 y +107 kilogramos

14to puesto en competencia equipo mixto

Rodrigo Villamarin - Powerlifting

5to puesto en competencia individual -49 kilogramos

14to puesto en competencia equipo mixto

Miguel Galeano - Taekwondo categoría K44

7mo puesto en competencia individual -58 kilogramos

Facundo Novik - Taekwondo categoría K44

5to puesto en competencia individual -63 kilogramos

Matías Méndez - Básquet en Silla de Ruedas

4to puesto con la Selección Argentina