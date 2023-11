La Uocra Mar del Plata teme por la eliminación de la obra pública: “Crecerá el desempleo”

Este martes el presidente electo Javier Milei realizó entrevistas a distintos medios, donde reafirmó que luego del 10 de diciembre buscará achicar el déficit fiscal y entre otras cosas, eliminará la obra pública. El economista subrayó que la Argentina "no tiene plata", que buscará implementar el "modelo chileno" y que delegará a los intendentes, a que "busquen la manera" de financiar las obras.

Esta posición naturalmente preocupó al sector de la construcción, que teme que crezca desmesuradamente el desempleo.

“La opinión del presidente electo acerca de eliminar la obra pública me parece una medida injusta y soberbia. Entiendo que la gente decidió un cambio para que los argentinos estemos mejor y me parece bien. Pero no de volver a hacer cosas que se ensayaron como en el gobierno de Macri y no tuvieron éxito. Porque después no llegan inversores”, afirmó César Trujillo, secretario general de la Uocra Mar del Plata.

En declaraciones a 0223, Trujillo consideró que dejar la obra pública, como ser rutas, represas o cloacas al sector privado, como Milei sugirió imitar al modelo chileno, “no funcionó en ese país, donde hubo más de 500 mil desocupados y los empresarios se fundieron, porque en 20 años no llegan a recuperar la inversión”.

"En la construcción trabajamos nosotros y más de 40 gremios. Si cree que no funciona, entonces que ponga más auditores y controle el destino de los fondos. Creo que Milei está mal asesorado o quiere que tengamos un país de cuarta. Si cumple con lo que dice, en Mar del Plata y el resto del país crecerá el desempleo”, advirtió.

Anoche durante una entrevista, el líder de La Libertad Avanza se vanaglorió que su victoria en las elecciones representa "la primera vez que gana un candidato que promete ajuste"; reconoció que la inflación podría persistir entre "18 y 24 meses"; dijo que su plan económico será "de shock y con el compromiso de generar un equilibrio fiscal" y advirtió que, en caso de conflictividad social, "va a usar toda la fuerza de la ley porque el orden se respeta" y como dijo en su discurso tras resultar el ganador de las elecciones, "dentro de la ley todo y fuera de la ley nada".