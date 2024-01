Efecto Milei en Mar del Plata: “Sin turismo va a ser muy difícil mantener los puestos de trabajo”

La temporada 2024 en Mar del Plata se desarrolla con una buena afluencia de turistas, pero marcada por una importante caída en el consumo que ya evidenciaron los empresarios gastronómicos. En ese marco, desde el sector gremial se mostraron preocupados por cómo afectará el empleo.

Pablo Santín, secretario general de la Uthgra local, reclamó al gobierno de Javier Milei por la falta de políticas para impulsar la actividad turística. “El último fin de semana tuvimos en los hoteles picos de 85% de ocupación. Que hayamos tenido esos porcentajes el fin de semana más importante de enero es tendencia que la temporada no es la que todos esperábamos”, analizó el dirigente en declaraciones a 0223.

En tal sentido, Santín precisó que según datos que maneja el gremio, “el consumo fue moderado este último fin de semana pero llegó a caer durante casi todo el mes, entre un 30% a 35%. Es un montón y eso se nota en la calle”, dijo el referente del gremio que lidera Luis Barrionuevo.

Para el titular de la Uthgra local, las perspectivas para el resto del verano “siempre son buenas, pero la realidad genera un poco de preocupación para febrero, marzo y abril” por el contexto económico que se viene.

“Van a venir tarifazos en el gas, la luz, colegios y la economía en general. Mientras que los salarios no suben. ¿Quién va a venir de vacaciones? Si no hay medidas que fomente el gobierno nacional en turismo, como el Previaje, por ejemplo, estamos al horno con fritas. Hay un doble problema”, razonó Santín.

A pesar de la afluencia de turistas, bajó considerablemente el consumo en temporada. Foto: 0223.

Y agregó: “La situación económica nos preocupa. Nosotros defendemos el trabajo y los puestos de trabajo y vemos con preocupación cómo todo esto va a impactar en el empleo. Si bien los temporarios, hasta el momento no hemos tenido problemas y se respetan los contratos. A mediano plazo, si no tenemos turismo, va a ser muy difícil mantener los puestos de trabajo. Todavía se sostiene porque estamos en temporada. Lo vemos con preocupación porque va a haber una pelea muy fuerte. Va a pegar fuerte el invierno. La gente no va a tener plata si no hay medidas incentivo”, alertó el referente sindical.