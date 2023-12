Verano: ¿cuánto cuestan unas vacaciones en Mar del Plata?

Las realidades de los turistas varían en cuanto a la economía como las diferentes posibilidades que ofrece Mar del Plata para disfrutar del verano. De un viaje "gasolero" a un servicio premium, "La Feliz" cumple con las expectativas por naturaleza, gastronomía y eventos, abriendo sus puertas al turismo nacional e internacional. En esta nota vamos a poner en números las oportunidades para tomar un descanso frente al mar en la temporada estival.

Cómo llegar a Mar del Plata

Lo primero que hay que evaluar es el viaje para llegar a la ciudad. Partiendo de la ciudad de Buenos Aires, región (Caba/Amba) desde la cual llega la mayor afluencia de visitantes, los 400 kilómetros y monedas de distancia se pueden hacer en tren, colectivo, avión o vehículo particular. La primera opción es la más barata para un viaje individual: el pasaje cuesta $2.598. Claramente, conseguir un boleto en tren es complicado por la demanda. Si tomamos una familia "tipo" (cuatro personas) de referencia, el tren conviene económicamente ante el micro. Este último transporte encuentra su menor precio, para la primera semana de enero, en un servicio de $18500. Siempre evaluando el modelo y motor del auto, se puede viajar en vehículo particular gastando el mismo importe que un pasaje de colectivo, por lo general. Esa cuenta también beneficia a quienes viajen acompañados y cuanto más cantidad, mejor.

¿Servicio de calidad para ahorrarse tiempo? Varían los precios según las fechas, con precios rondando los $70000 en un ticket de ida y vuelta. Sin embargo, la noticia de Fly Bondi operando en la ruta Mar del Plata-Buenos Aires fijó costos low cost a $9.499 por tramo. Cierto es que está casi todo vendido y habrá que esperar a que se libere algún lugar para subirse al transporte, lo que dificulta la planificación del descanso.

Otro aspecto en el apartado del traslado tiene que ver con la circulación dentro de la propia ciudad. El transporte público tiene un boleto a $297,30 para moverse en colectivo. Las alternativas propias de vehículo, igual que para la larga distancia, puede disminuir costos, más aún teniendo en cuenta que la mayoría de los eventos no cuentan con grandes trayectos comparando con Capital Federal.

-Promedio de traslado para cuatro personas (ida y vuelta):

$50.000 larga distancia

$7.000 en la ciudad

Cuánto cuesta alojarse

Lo segundo a resolver es dónde dormir. Los valores sugeridos por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata son: departamentos de 1 ambiente (2/3 personas) desde $ 100.000; de 2 ambientes (3/4 personas) desde $ 150.000; de 3 ambientes (5/6 personas) desde $220.000 y casa de 3 ambientes (5/6 personas) desde $ 300.000, todos precios por semana.

Una habitación de un hotel de tres estrellas inicia su tarifa en los $23000 por noche.

-Promedio de alojamiento para cuatro personas:

$150.000

La gastronomía de Mar del Plata, un atractivo de la ciudad

Si bien la opción de cocinarse o achicar los gastos de la comida comprando, por ejemplo, en un almacén son alternativas válidas para la evaluación de los costos de una semana en Mardel, los platos tradicionales de La Feliz invitan a la degustación. El índice "rabas" dice que una porción de esa famosa entrada vale $6.000, con salvedades: es el precio en el mes de noviembre para que "piquen" cuatro personas y empresarios gastronómicos consultados por 0223 cuentan que ese costo será mayor en temporada alta. Siguiendo con la línea de los precios actuales, un menú del día promedio en restaurantes alejados unas cuadras de la costa, ronda los $4000.

-Promedio de comidas en una semana para cuatro personas:

$150.000

Balnearios: la opción privada de la playa

Por decreto, todas las playas deben contar son su acceso público como opción libre y gratuita para disfrutar del esparcimiento natural. Pero está claro que el servicio de los balnearios privados garantiza cierto confort para los turistas. Estacionamiento, sombra y demás actividades. 0223 consultó a diferentes empresarios del sector, pero en la mayoría de los casos no hay definiciones sobre precios de alquileres por día o por semana. Esto se debe a dos cuestiones: la primera es que se suelen ocupar las carpas de los balnearios y esto facilita la organización de los mismos, con las contrataciones por temporada. Y la segunda es que la inflación no permite (porque no conviene) registrar un valor al día de hoy. Si calculamos según precios de temporada completa, algo que es ilógico porque el valor para pasar sólo un día es mucho mayor, podemos especular con carpas que vayan desde los $25.000 en su alquiler diario. El mismo precio fue el que nos pasaron al consultar en un balneario de Punta Mogotes. Como en cualquier otro aspecto, la ubicación de la playa, servicios del balneario y, en fin, la oferta y demanda (algunos balnearios se completan con clientes de temporada completa, otros no y otros dejan libres carpas para alquilarlas por día) impactarán en el precio.

Entonces, ¿con cuánta plata vacaciono en Mardel?

Si continuamos con la base de un viaje familiar, para cuatro personas, con alquiler de alojamiento pero con no más de una o dos salidas "afuera" para comer y accesos a las playas públicas, las vacaciones rondarían los $350.000. Un precio razonable, analizando el momento (verano, temporada alta) y comparando con otros destinos que surgen como "competencia". Todo puede variar según lo que marcábamos al comienzo de la nota: Mar del Plata ofrece diferentes opciones para llegar a la ciudad en cuanto al traslado, de alojamiento dentro de la localidad y actividades para realizar o eventos a los cuales asistir. Ese abanico de posibilidades la ubicó, pese a distintas crisis o situaciones especiales del país, en lo más alto de la consideración de los argentinos para descansar en sus vacaciones. Este verano, según parece, no será la excepción.