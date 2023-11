Las reservas hoteleras para el feriado alcanzan el 20% aunque hay buenas expectativas para la temporada

A dos semanas del feriado por el Día de la Soberanía, que se contrapone con el balotaje presidencial, no hay esperanzas que el fin de semana largo venga un aluvión de turistas para vacacionar según expusieron desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata, aunque si se mantienen en alza las expectativas para la temporada.

“Cuando se vienen los feriados, la gente de Buenos Aires comienza a reservar de 10 a 15 días antes y estalla el teléfono. Pero no pasa ahora y el panorama es flojo, porque no suena el teléfono. Hace un año las reservas a esta altura estaban en un 40 o 50%”, analizó Jesús Osorno, presidente de la Aehg de la ciudad.

Jesús Osorno, presidente de la Aehg MDP. Foto archivo: 0223.

En declaraciones a 0223, el referente hotelero lamentó que no se haya trasladado el feriado. “Incluso era más lógico que un feriado así se adelante y se pase al 13 y no al 20, que es cuando la gente suele tener menos plata”, razonó.

En relación a la temporada de verano, Osorno sostuvo que ante el nivel de consultas, algunos hoteles comienzan a dar valores a pesar de la incertidumbre económica. “En nuestro caso, me arriesgué y el jueves comencé dar valores para diciembre, porque hay consultas. Y poner un valor razonable porque uno no quiere quedar abajo y no defraudar a los clientes”, admitió.

Acerca de la influencia del resultado del balotaje presidencial, el empresario se mostró preocupado. “Uno cree que su gana Milei, el dólar puede salir disparado a 2500 y si gana Massa, hasta puede haber un Previaje. Los escenarios son totalmente diferentes. A pesar de todo, hay consultas para diciembre, no es un aluvión, pero la gente llama y pregunta”, completó.

Gastronómicos: “La gente va a venir a Mar del Plata”

Desde el sector sindical de la gastronomía mantuvieron las buenas expectativas para la temporada. Pablo Santín, secretario general de la Uthgra local, consideró que los argentinos “van a veranear a Mar del Plata”.

Pablo Santín, secretario general de la Uthgra MDP. Foto:0223.

“Creemos de cómo fueron los últimos fines de semana largos durante el año, la tendencia es que la temporada será buena. Independientemente que haya algún despelote con el dólar. Siempre cuando el dólar voló por los aires, a la gente se le hizo muy caro viajar al exterior. Así que no tengo dudas que el turismo va a venir a Mar del Plata. Y eso no va a cambiar, independientemente quien sea el Presidente”, concluyó el dirigente local, del gremio que conduce a nivel nacional Luis Barrionuevo.