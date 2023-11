Quién es Inés de Ramón, la nueva novia de Brad Pitt

Tras su conflictivo y polémico divorcio de Angelina Jolie en 2016, Brad Pitt parece haber encontrado el amor nuevamente con Inés de Ramón, una empresaria de joyas con la que comenzó a salir en diciembre de 2022.

Al parecer, el actor icónico de Hollywood, de 60 años, y la joven, de 31 años, se conocieron el año pasado. En enero, trascendieron las primeras fotos de la pareja, que fue descubierta por los paparazzis disfrutando de una escapada romántica al Cabo San Lucas, en México, donde recibieron juntos el Año Nuevo.

Piit y de Ramón, juntos en una gala.

Sin embargo, los rumores de romance se terminaron de confirmar el pasado 4 de noviembre, cuando asistieron juntos a la Gala LACMA Art + Film. Según informó la revista People, durante la gala “estaban súper cariñosos”. “Estaban riendo y bromeando con todo la gente a su alrededor”, informó el medio estadounidense.

En el mismo sentido, una fuente cercana a la pareja agregó: “Los dos han pasado mucho tiempo juntos este verano, ya que realmente disfrutan de la compañía del otro y están muy compenetrados”. Su relación es "muy sólida".

La pareja pasó Año Nuevo en México.

La empresaria no ha conocido hasta el momento a los hijos del actor norteamericano. "Antes de que Brad presente a Inés a sus hijos, quiere asegurarse de que su relación sea duradera porque eso no es algo que él tome a la ligera", ha explicado una fuente cercana al intérprete en US Magazine.

El protagonista de "Troya" estuvo 12 años en pareja con Angelina Jolie, con quien tiene 6 hijos: Maddox, de 22 años, Pax, de 19, Zahara, de 18, Shiloh, de 17, y los mellizos Knox y Vivienne, de 14 años.

A siete años de haberse separado, la batalla legal por su propiedad en Francia y la custodia de sus hijos continúa y no parece terminar nunca. Esta lucha constante ha hecho que la relación de Pitt con sus hijos terminara fragmentada, y ahora, el actor estaría buscando redimirse con ellos y reparar los años de ausencia.

Quién es Inés de Ramón

La joven empresaria tiene origen español.

Nacida en 1992 en Nueva Jersey, Inés de Ramón es 29 años menor que su famosísimo novio. Es modelo y diseñadora de joyas y estuvo casada con Paul Wesley, el actor conocido por su papel de Stefan Salvatore en la serie "The Vampire Diaries".

La empresaria estadounidense es la vicepresidente de la marca Anita Ko, una de las joyerías con mayor reputación en la competitiva industria de la moda, que encanta a actrices como Ana de Armas o Sydney Sweeney.

La joven de 31 años tiene orígenes españoles. Pese a que nació en Estados Unidos, la familia de Inés de Ramón vivía en Madrid hasta que se mudó a Ginebra, Suiza, donde creció, mientras su padre trabajaba en finanzas. Por eso, habla español y otros cinco idiomas, siendo bilingüe también de inglés y francés.

La empresaria estuvo casada con otro actor, Paul Wesley.

En 2013, Inés se graduó en la Universidad de Ginebra, en Administración de Empresas y empezó a trabajar en la reconocida casa de subastas Christie's antes de trasladarse a Nueva York en 2014. Fue entonces cuando comenzó en el mundo de la joyería, en la firma Grisogono. Entre medias, según su perfil de Linkedin, estudió en el Instituto Americano de Gemología y se formó como coach nutricional por el Instituto de Nutrición Integrada.

Luego de casarse con Wesley en 2019, se instaló en la ciudad de Los Ángeles en 2020 para ejercer el cargo de vicepresidenta de la marca de joyería Anita Ko, que mantiene hasta el día de hoy.

Tras 3 años de relación, el matrimonio llegó a su fin. Meses después de su divorcio, en diciembre de 2022, la joven fue vista por primera vez con Pitt en el concierto de Bono en Los Ángeles. En el backstage, según algunos medios estadounidenses, se veía también al actor presentándola a algunos amigos, entre ellos, Cindy Crawford y Sean Penn.