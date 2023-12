Kicillof reclamó por la coparticipación: "Con semejante desproporción es imposible dar respuestas adecuadas"

Ante la presencia en un palco de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reasumió en el cargo y brindó un extenso discurso en el que llamó a "transformar y conseguir lo que hace falta" y reclamó por la distribución de la coparticipación.

Después de la asamblea legislativa que consagró a la fórmula que integró junto a la vicegobernadora Verónica Magario, desde la Cámara de Diputados bonaerense el gobernador agradeció a todos los presentes, en especial a la ex presidenta que miraba desde lo alto del recinto la jura y el discurso del gobernador reelecto. "Gracias Cristina por venir, gracias por estar", manifestó.

"Este nuevo comienzo es posible al acompañamiento del pueblo de la provincia de Buenos Aires. El pueblo decide no apostar por lo desconocido y se inclina por un camino ya señalizado", destacó Kicillof en relación al triunfo electoral.

"Si aún así nos eligieron, se debe a que se valoró lo que realizamos en condiciones muy complejas, pero sobre todo se eligió este gobierno sabiendo que no se vota una continuidad mecánica, sino para seguir la transformación de la provincia de Buenos Aires. No nos eligieron para hacer lo mismo, sino para seguir transformando", aseguró.

"Durante cuatro años, nuestra provincia atravesó muchísimas dificultades. Reconocemos que falta mucho para asegurarle a la mayoría una vida digna, en paz, con menos miedo e incertidumbre. Por eso tomamos esta reelección sin exitismo. Pese a todas las dificultades, los bonaerenses evaluaron que todo lo que falta no se consigue ni con motosierra ni con ajuste", enfatizó.

El reclamo por la coparticipación

En otro tramo de su discurso, el gobernador le advirtió al presidente electo que la provincia de Buenos Aires aporta el 40% de la coparticipación y recibe apenas 20 puntos. Este viejo debate asoma como el principal punto de conflicto entre ambas administraciones y dará tela para cortar en los próximos cuatro años.

"Es la provincia de Buenos Aires la que más aporta al producto y el valor agregado nacional, la que recibe la mayor parte de las corrientes migratorias, que tiene enormes deudas. Suele decirse, con razón, que faltan escuelas, asfaltos, hospitales, autopistas, pero lo que no se dice es que lo que falta son buena parte de los recursos que produce y aporta. Con semejante desproporción entre lo que se produce y recibe, es imposible dar respuestas adecuadas", subrayó.

El mandamás bonaerense convocó a la dirigencia política de los distintos partidos de Buenos Aires a "recuperar los recursos que le fueron quitados a nuestra provincia", aunque adelantó que no exigirán un "proporcional a lo que se produce". "Lo que no queremos es quedarnos sin los recursos que nos corresponden", afirmó.

Kicillof en Provincia, Milei en Nación

En relación al triunfo a nivel nacional de Milei, Kicillof reconoció que se trata de un "escenario muy particular" porque le tocará afrontar su segundo mandato con un signo distinto al que gobierne la Nación. Pese a las diferencias, el mandatario bonaerense destacó que La Libertad Avanza fue elegida por la voluntad popular.

"La sociedad argentina eligió un nuevo presidente cuyas ideas no compartimos, pero en democracia sólo el pueblo es el que manda. Corresponde respetar la esperanza de millones de argentinos", aseguró.

"En mi opinión, las propuesta del Gobierno nacional no conducen a una mejor sociedad ni economía. Así todo, deseo con honestidad que las cosas salgan bien. Nos tocará convivir con un gobierno cuyas prioridades no compartimos. Están en las antípodas de ver el mundo y la economía, sin embargo respetamos la voluntad popular de los argentinos y pedimos, de la misma manera, que se respete la voluntad popular de los bonaerenses que respaldaron un proyecto de inclusión y defensa de derechos", exclamó el gobernador.

De todas formas, advirtió al Ejecutivo que conduce ahora Milei "que no tome su triunfo como un respaldo" del ajuste contra el pueblo. "Aún con un gobierno de signo opuesto, jamás buscaremos salvarnos solos", dijo y aseguró que cooperará tanto con la administración nacional como con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

"Necesitamos más y mejor salud, educación pública e infraestructura. El mandato que tenemos es defender lo que se consiguió y trabajar por lo que falta. No esperamos que el Gobierno nacional comparta estas prioridades, pero sí que las respete y acompañe", completó.

La crítica de Kicillof por la derrota electoral a nivel nacional

En el discurso de 40 minutos, Kicillof hizo un mea culpa para Unión por la Patria. "A nivel nacional se perdió una elección. Creo que se lograron muchos avances, pero también faltó más rebeldía, distribución de la riqueza, faltó más igualdad. En 2019 estábamos inmersos en el fracaso estrepitoso del Gobierno de Macri, aplastados por el endeudamiento que tomó y condicionados por la vuelta del FMI, se votó al Frente de Todos para recuperar el salario y reducir la inflación. Se pudo hacer mucho en materia de actividad, pero cuatro años después la inflación alcanzó niveles angustiantes. Los ingresos no se recuperaron y no pudimos dar respuestas a las necesidades. Esa es una causa del resultado electoral", analizó.

En este marco, Kicillof dijo que "la voluntad popular no es un enigma sino que siempre es de progreso y dignidad". "Por eso no se pudo conseguir la victoria a nivel nacional", ratificó y llamó a emular y tomar como horizontes las gestiones de Néstor Kirchner en 2003 y de Cristina Fernández en 2007 y 2011. "Aquellos doce años no deben ser una fuente de nostalgia, sino convertirlo en un manual de cómo gobernar con coraje y amor a la patria en favor de las mayorías", manifestó.