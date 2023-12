Residente pospuso el lanzamiento de su álbum por "el genocidio que destruye lentamente a Palestina"

A través de un video en redes sociales, René Pérez Joglar, quién tuvo su mayor auge con la banda "Calle 13", anunció que pospuso el lanzamiento de su nuevo material audiovisual por los conflictos ocurridos en Gaza.

"Decidí posponer la salida de mi disco, frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado", dijo el cantante a través de un reel que publicó en su cuenta de Instagram.

"¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver que explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada?", se preguntó, y agregó: "¿Por qué no se detiene todo como en la pandemia? Detenemos todo y nos enfocamos en lo que está pasando en Gaza".

El artista convocó a sus seguidores a buscar información sobre el conflicto y denunciar "el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de EEUU contra la población civil de Palestina", "en vez de subir un story modelando ropa o mostrando el plato de comida que te estás comiendo, o la noche de fiestas en donde te emborrachaste".

En ese sentido, manifestó que "como artista me entristeció que durante toda la premiación de los Grammy, nadie dijo nada sobre este genocidio".

René también tuvo su momento de autocrítica al mencionar que "crecí con la propaganda de la televisión en EEUU, que nos educan para que pensemos que todos los palestinos son terroristas. Por eso, cuando yo de chamaquito escribí 'Atrevete' no tenía ni puta idea de lo que ocurría en Medio Oriente. Me salió esta línea que ya está cancelada en mis conciertos: 'Que va a explotar como palestino'. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito".

Lo último que publicó Residente fue su colaboración con el artista argentino "Wos". El single titulado "Problema Cabrón" fue publicado el 7 de septiembre, acompañado de un corto protagonizado por ambos cantantes.