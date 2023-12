A Quilmes no le alcanzó un Cequeira superlativo y perdió el invicto en el Poli

Sin invicto y con un dolor grande por la derrota, Quilmes se fue del Polideportivo "Islas Malvinas" con muchos sinsabores. El equipo de Luis Fernández arrancó dominante y se fue apagando, Junior Cequeira no merecía perder, hizo un triple doble (22 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias), pero al "tricolor" se le escapó, cayó 68 a 67 ante Villa Mitre y se quedó sin invicto como local en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Después del primer cuarto, nadie se hubiera imaginado el desenlace. El "cervecero" fue de menor a mayor, encontró el goleo desde afuera y sacó una ventaja de 10 puntos (24-14) que hizo que todo sea una fiesta en las tribunas. Pero el trámite comenzó a cambiar en el segundo parcial, bajó considerablemente la puntería, Villa Mitre intensificó la marca y la rotación no aportó a la altura de lo esperado. Por eso, los bahienses lograron emparejar las acciones y llevaron el tablero igualado al vestuario: 32-32.

El descanso largo le hizo bien para volver con mejor puntería, pero le costó defender y eso hizo que nunca pudiera alejarse en el marcador. Lo bueno que hizo adelante no lo defendió atrás, la visita lastimó con su presencia en las tablas e ingresaron a los 10 minutos finales con el local arriba por la mínima: 52-51. El último cuarto no fue bueno ni en el juego ni en los porcentajes. Quilmes no podía meterse abajo por la férrea defensa rival y apostó al tiro externo. El capitán Cequeira se puso la definición al hombro y no defraudó; el base Martínez hizo lo propio del otro lado y fue palo y palo hasta el final. Pudo ser para cualquiera y se inclinó para los bahienses, Verbauwede tuvo el triunfo y no logró acertar y la victoria se fue para el sur de la provincia.