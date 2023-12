Del Caño: "La Policía nos atacó cobardemente"

El diputado nacional por el Partido de Trabajadores por el Socialismo -PTS-, Nicolás Del Caño, denunció que "la Policía nos atacó cobardemente", luego de haber participado de la movilización que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la tarde de este miércoles, a 22 años de la caída del gobierno de Fernando De la Rúa y la brutal represión policial que se cobró 39 víctimas en 2001.

A través de su cuenta de la red social X (ex Twitter), el legislador aseguró: "No pudieron evitar que marchemos por la calle ejerciendo el derecho a la protesta. El protocolo no pudieron aplicarlo como querían, a pesar del despliegue de las fuerzas represivas". "Hoy fuimos miles contra el ajuste de Milei", añadió.

La publicación, fue acompañada de un video en el que se lo ve marchar cuando algunos efectivos de la Policía de la Ciudad intentan correrlo de la calle a la fuerza, no sólo a él, sino a otras personas que caminaban a su lado.

"Yo soy diputado de la Nación", y "estamos movilizándonos", se lo escucha decir a Del Caño ante la presencia de los efectivos policiales.