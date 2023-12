El Concejo Deliberante, sacudido por las repercusiones del DNU de Milei

No fue una jornada más la de este jueves en el Concejo Deliberante. La formalidad de la constitución de las comisiones ordinarias y la designación de sus respectivos presidentes, generó la presencia de todos los ediles donde el debate en los pasillos estuvo atravesado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el presidente Javier Milei, donde se modificaron unas 300 leyes en el marco de lo que se dio en conocer como “Bases para la Reconstrucción de la Economía”.

En la oposición que estuvo nucleada en Encuentro Marplatense todo fue cuestionamientos, a la forma y al contenido; en Juntos por el Cambio se evidenciaron interpretaciones disímiles entre el radicalismo y sus socios del Pro y la Coalición Cívica; mientras que La Libertad Avanza defendió a ultranza las reformas anunciadas.

“El DNU de Milei avasalla y golpea a la democracia y las instituciones. Avasalla el estado de derecho, propone un ajuste fuertísimo sobre la clase trabajadora, los jubilados y las pymes; propone la más brutal reforma laboral que hemos visto en estos últimos 40 años de democracia”, consideró el concejal Miguel Guglielmotti (UP) en diálogo con 0223.

“El ajuste está muy direccionado: no ajusta la renta financiera, no ajusta las grandes fortunas, no ajusta a las empresas trasnacionales, que son las que forman precios y vienen pulverizando el bolsillo de los argentinos. Es un gobierno fuerte con los débiles y débil con los fuertes”, agregó el edil, en su doble condición de referente gremial, como exsecretario general de la CGT Mar del Plata. “Esto ya lo hemos vivido durante el proceso militar y en los ´90. Hay un montón de cuestiones inconstitucionales y los equipos de abogados laboralistas de las tres centrales van a comenzar a recurrir ante la justicia”, agregó en la previa de la asamblea que las centrales sindicales realizarán este viernes frente a la Catedral.

El bloque de Acción Marplatense incluso fue más allá y presentó un proyecto para repudiar el DNU, donde apuntó por el “avasallamiento del esquema de división de poderes sobre el cual se estructura el sistema republicano de gobierno, a la par que desconoce los principios que regulan el estado social, constitucional y democrático de derecho”.

La Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento también fue una caja de resonancia, justo allí donde se dan, a escala municipal, debates sobre la legalidad de las normas. “Acá somos varios los que estudiamos derecho constitucional por nuestra profesión y también escuché muchos constitucionalistas, uno de ellos Daniel Sabsay, al que no se puede calificar como afín al anterior gobierno, calificar de inconstitucional este DNU”; sostuvo el abogado Ariel Ciano (Frente Renovador). “Recientemente dimos aval a varios decretos de Presidencia porque entendemos esa necesidad, pero no es lo mismo ni por asomo de lo que sucedió anoche, donde se intenta dejar de lado cuestiones del estado de derecho y arrogarse facultades de otros poderes en una clara afrenta a la cuestión republicana”, añadió.

Su postura no solo fue crítica al uso de la herramienta de un DNU para modificar o derogar unas 300 leyes, sino que también arremetió contra la orientación de las reformas. “Incluye una reforma de los derechos laborales vinculados a la maternidad, por citar un ejemplo, o la posibilidad que los clubes de fútbol puedan ser SA, tampoco hay ninguna urgencia para ello, la Ley de Tierras, de la promoción industrial, Ley de Góndolas y otras tantas que a través de este decreto intentan derogarse”, concluyó Ciano.

Por su lado, el también abogado y presidente de la UCR marplatense, Daniel Núñez, apoyó las objeciones constitucionales al DNU. “Como hombre del derecho, coincido con algunas de la expresiones (de Ciano). Mucha de estas cosas deben ser legisladas por el Congreso, más allá de lo que se piense sobre el contenido. Siempre hay un control jurisdiccional que es el que en definitiva ,cuando alguien intenta apartarse del camino, nos endereza, respetando la Constitución Nacional a 40 años de la recuperación democrática”.

Distinto fue el enfoque del politólogo Agustín Neme (Pro): “quizás tengamos que tener un poquito más de paciencia con lo que pasó ayer. Habrá analistas constitucionales y estamentos que determinarán si está bien, qué se puede mejorar. La realidad de este país es tan compleja y crítica que pido tener paciencia a todas las fuerzas políticas y a la sociedad. Lo que se viene no es nada fácil. Paremos un poco la pelota, los ánimos no son los mejores”.

Guido García, de la Coalición Cívica, se mostró en sintonía con Neme: “la constitucionalidad o no, la va a determinar la justicia y en lo que tiene que ver con el fondo de la materia, acompañamos en el fondo muchas de las medidas, con la desregulación de varias actividades y la liberalización de otras, en este contexto de altísima inflación, donde seis de cada diez chicos no comen las cuatro comidas diarias, donde el 50% de los argentinos son pobres, en un estado de desastre que nos han dejado el país a los argentinos”, dijo a 0223.

Final y lógicamente, desde La Libertad Avanza hubo un respaldo absoluta a las medidas de Milei. “El DNU es acertado porque era necesario este shock económico, va a darle impulso a la economía, una economía que encuentra prohibiciones desde el punto de vista del sector exportador, con libertad a las partes de convenir cómo llevar adelante sus contratos de alquiler, un perfil competitivo a las empresas, se modifica el período a prueba (de tres a ocho meses) que va a permitir conocer a la persona que se está tomando”, remarcó el concejal y abogado Emiliano Recalt a este medio sobre los aspectos que consideró más salientes.

Finalmente, respecto al debate sobre la constitucionalidad del DNU, aseguró que “desde el punto de vista legal, es constitucionalmente válido y tiene efectos operativos desde que el presidente lo publica en el Boletín. Después existen los mecanismos para quien quiera, pueda llevar adelante alguna medida de nulidad y, además, tiene que pasar por el Congreso para ser aprobado o rechazado”.