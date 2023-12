El Manchester City viene con todo por el "Diablito" Echeverri

Manchester City, flamante ganador del Mundial de Clubes de la FIFA y ganador del triplete la temporada pasada (Champions League, Premier y FA Cup), "trabaja arduamente" para asegurarse al talento argentino Claudio "Diablito" Echeverri, futbolista de River Plate y del seleccionado Sub 17. La prensa europea afirma que el City intentará "en los próximos días o semanas" acordar la compra por un monto cercano a su cláusula de salida en River (25 millones de euros) para incorporarlo en seis meses o un año.

Echeverri, de 17 años, ligado al club de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2024, sacudió al "Mundo River" cuando adelantó que no renovará su contrato más allá de ese plazo para favorecer su salida a Europa. Después del Mundial Sub 17 en Indonesia, donde brilló con cinco goles y una asistencia en siete partidos, el DT de Barcelona, Xavi Hernández, aceptó el interés por ficharlo pero esta semana tomó fuerza la información de que el futuro del "Diablito" estará en la Premier League.



"Manchester City presiona y avanza para contratar al talento argentino Claudio Echeverri mientras continúan los contactos entre los clubes y con el jugador", publicó el italiano Fabrizio Romano, periodista especializado en transferencias del mercado del fútbol mundial. El presidente de River, Jorge Brito, llamó a la calma tras las declaraciones de Echeverri el viernes al final del partido con Rosario Central ("No voy a renovar"), confió en llegar a un acuerdo conveniente para ambas partes pero la continuidad del jugador después de 2024 es prácticamente imposible.

El dirigente "millonario" entendió la afirmación del joven jugador como un rapto de euforia tras la conquista del Trofeo de Campeones en Santiago del Estero: "Tal vez lo hizo decir algo que no era tan así, que no quería decir". Estaba un poco mal por lo que había dicho. Hay que entender que tiene 17 años". "Siempre tuvimos buen vínculo con su representante. Estamos en buenos términos y confiamos que se va a resolver en manera favorable para el club y para Echeverri. Que todos se queden tranquilos, confío en que Echeverri va a jugar en River el año que viene", agregó.

En esa misma línea, declaró después el agente del futbolista, Enzo Montepaone, al asegurar que "Claudio está tan comprometido con el club y con sus compañeros y pidió expresamente que si hubiese alguna negociación en curso quiere quedarse un año jugando en el club que tanto ama". Hasta el momento, el "Diablito" Echeverri disputó seis partidos en River -uno como titular- y tuvo participación en dos títulos: la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.