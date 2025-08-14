El menor de 13 años apuñalado fue atacado por su primo de 11 con una cuchilla de su abuela

El menor de 13 años que este jueves por la tarde recibió una puñalada en el pecho se encuentra fuera de peligro internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) Don Victorio Tetamanti, aunque los médicos analizan si debe ingresar a quirófano para examinar los órganos y las estructuras de la zona del vientre.

Tal como adelantó 0223, el ataque ocurrió en inmediaciones de Valentini y Mario Bravo alrededor de las 17. Con el correr del tiempo se estableció que la persona que lo agredió fue su propio primo de 11 años.

Fuentes oficiales indicaron a este medio que el ataque transcurrió en la vereda de la vivienda. El más chico de los menores tomó una cuchilla de la cocina de la casa de su abuela y, en circunstancias que intentan esclarecerse aún más, le asestó una puñalada a su primo de 13 en el pecho.

El menor fue atendido en el Hiemi. Foto: 0223.

Por la herida cortante, la víctima resultó gravemente herida y fue trasladado de urgencia por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) al Materno Infantil a donde ingresó sin riesgo de vida pero "complicado", según confiaron a este medio.

Por estas horas los profesionales de la salud que lo atendieron aguardan por su evolución tras practicarle una tomografía y realizarle las primeras curaciones. "Están viendo si necesita una cirugía exploratoria", adelantaron.

En el caso interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil a cargo de Marcelo Yáñez Urrutia.