Bomba: quién es la marplatense por la que Demichelis se separó de Evangelina Anderson

Tras varias idas y vueltas y numerosos rumores de crisis, Evangelina Anderson y Martín Demichelis terminaron su relación de 17 años, según confirmó la propia modelo en una comunicación con el programa "LAM". De hecho, la separación estaría tan avanzada al punto que inclusive el colegio de sus tres hijos estaba al tanto de ello. "Organizaron todo. El régimen comunicacional está todo en orden", sentenció el panelista Pepe Ochoa.

El comunicador brindó la primicia en el ciclo de América con la anuencia de la modelo, que le dio el visto bueno para que lo contara. Si bien remarcó que se trató de una ruptura en paz, explicó que habría una tercera en discordia por parte del ex entrenador de River: "Según me avisaron, hay una persona que se robó su corazón en México". En principio, Micho habría conocido a la misteriosa mientras comandaba por destinos de Monterrey.

Posteriormente, el periodista mostró en pantalla a Stephie Moreno, una marplatense que reside en la nación azteca y que habría sido la chica que captó la atención del ex DT de lad divisiones inferiores del Bayern Munich: “Ella es DJ, es tope de gama, es muy linda. Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico”, sentenció Ochoa, quien señaló que aquel amorío se habría producido de manera clandestina.

“Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica”, agregó el panelista, lo que habría terminado de romper el desgastado romance de más de una década que tenían. Además, sostuvo que la razón por la cual trascendió la bomba es porque la joven habría manifestado, entre su círculo íntimo, estar en pareja con el ex jugador de la Selección Argentina: “Ella vivió mucho tiempo en La Feliz, este verano estuvo ahí y abrió la boca con muchos amigos míos”.