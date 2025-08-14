Tiró abajo su portón para zafar de los motochorros, le quisieron robar igual y se salvó por un inesperado héroe
Los delincuentes terminaron huyendo desesperados ante el imprevisto.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Cuando el joven estaba por llegar a su casa del barrio San Jacinto, en el sur de la ciudad, tuvo que acelerar irremediablemente. Dos motochorros lo perseguían y, cuando lo iban alcanzar, lo obligaron a decidir.
Como se ve en el video, la víctima del intento de robo optó por no frenar su marcha y se tiró contra el portón de su propia vivienda. Lo derribó, se golpeó y parecía que quedaba a merced de los delincuentes. Pero sus perros salieron a espantar a los motochorros y lo salvaron de los ladrones.
La situación se dio en la calle 429 entre 20 y 22, cerca de las 10 de la noche del miércoles. Vecinos de San Jacinto y de los barrios linderos harán una marcha para reclamar por la inseguridad en la zona, luego de reportar hechos similares en los últimos días.
