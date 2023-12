Gran Hermano: revelan cómo fue la "cachetada" que le pegó Furia Scaglione a Williams

Hace unos días, Juliana "Furia" Scaglione corría peligro de ser eliminada de Gran Hermano por protagonizar una fuerte discusión con Williams, en la que le habría pegado una cachetada. Sin embargo, la producción reveló el material del "cachetazo" y con este, la verdad de la historia.

La "cachetada" que Juliana le dio a Williams tuvo lugar durante una conversación, en la que Furia le deseó suerte a su compañero, luego de que él se burlara de ella por perder en un desafío. Al hacerlo, la participante puso sus manos sobre la cara de Williams, le dio un toque de manera sarcástica y se alejó de la escena.

Ante esto, Williams se levantó furioso y corrió hasta el SUM, gritándole a Furia por haberle "pegado". El clip del enojo de Williams se viralizó en redes, pero aún no se había visto cómo había sido el momento del cachetazo.

Sin embargo, la producción mostró la secuencia completa y muchos usuarios de redes sociales, incluso Sol Pérez, panelista del programa, exigieron que se le pida disculpas a Furia por los insultos que recibió.

Por su parte, Juliana relató: "Pasé por al lado del paisa y dijo ´soldado caído´. Me lavé las manos, me pasé agua en el pelo, me acerqué y le dije ´vamos a ver si vos podés aguantar´, y hago con la mano como un cachetazo, un minicachetazo, no una piña, pero por el agua se escuchó", a modo de explicación. "El pibe salió como si le pegué, un re disturbio, vino el otro que se llama Licha a decirme ´por qué le pegas a un nene´".

"Cualquier cosa que suceda, que ustedes vean, lo tomen y me tenga que retirar de la casa por golpeadora, yo no tengo drama. Yo al pibe no le pegué", le dijo Juliana a GH. "Siento que agrandan cada boludez que hago, es como que todo el tiempo me buscan roña. Y yo soy pólvora, obviamente lo usan a su favor", concluyó Juliana con respecto al escándalo.