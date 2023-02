Harán pericias psicológicas a la mujer que mató a la pareja cuando la golpeaba

La joven de 24 años detenida por matar de una puñalada a Alan Yair Salinas será entrevistada el miércoles próximo en la Asesoría Pericial para la realización de las pericias psicológicas y psiquiátricas solicitadas por la fiscalía. A la espera de la resolución del pedido formulado por su defensa, Brenda Tello permanece alojada en el Destacamento Femenino.

En el marco de la causa que se lleva adelante en la Unidad Funcional de Instrucción N°4, declaró la madre de Tello que confirmó haber visto las últimas semanas golpeadas a su hija, pero que no sabía nada del contexto en el que se dieron las lesiones. En el mismo sentido declaró la tía de la imputada, quien vivía en la parte delantera del terreno y sostuvo que los últimos dos años fueron “un calvario”.

“La mujer dijo que Salinas entraba y salía a cada rato de la propiedad, que en una oportunidad le robó la rueda de una camioneta y que una vez lo confronto y él la amenazó y que la iba a golpear”, señalaron las fuentes judiciales consultadas por este medio.

Tal como se informó, el abogado Mauricio Varela, a cargo de la defensa, hizo la presentación para lograr la morigeración de la medida de coerción. El profesional le confirmó a este medio que oportunamente pedirá la falta de mérito de Tello ya que considera que actuó en el marco de la legítima defensa.

En su declaración ante la fiscal Andrea Gómez, la mujer dijo que solo intentó defenderse de una golpiza que le propinaba su pareja cuando llegó a su casa del barrio Libertad.

"Yo estaba esperando a mi mamá. Él llega agitado. Le pedí que se quedé con el nene y me dijo que se tenía que ir, y entonces yo le dije lo de siempre, que me quería separar y que se tenía que ir de mi casa. Ahí, entonces, él me dijo 'me tenés podrido' y me dio tres piñas en la cabeza", afirmó Tello, según consta en la testimonial de la causa a la que pudo acceder 0223.

A partir de esos golpes, la imputada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo" dijo que quedó cerca de una mesa en la que había un cuchillo tipo tramontina. "Yo solo lo empujaba porque encima tenia al bebé que lloraba, y le decía que no me pegara más. Y cuando manoteo lo primero que tenía cerca con la mano libre, él se me abalanza y atinó a querer asustarlo con el cuchillo", explicó.

"Alán empezó a gritar, me dijo que le había dado en el pulmón y se tocaba la parte de abajo del corazón y yo le decía que no. Nunca quise lastimarlo, sino no lo habría acompañado a la salita y todo eso", justificó la acusada, al comparecer ante la fiscal mientras era acompañada por el abogado Mauricio Varela.

Según Tello, un médico de la salita de salud de Ameghino le dijo a Salinas que la herida de arma blanca solo era "superficial" y los derivó al Hospital Interzonal "para constatar que no sea nada". "En el Higa me dijeron que le estaban haciendo una ecografía, que no lo podía ver, pasaron 10 minutos y me llamaron los médicos y me dijeron lo que había pasado", recordó.