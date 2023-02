Chicos marplatenses compiten en el Nacional de Ajedrez

Tras meses de esfuerzo y torneos a beneficio, la entidad que regula el deporte ciencia en nuetra ciudad comenzó su viaje para tener la debida representación en la máxima cita del ajedrez para menores de 20 años, cada uno en su respectiva categoría.

Si bien es cierto que por tradición y peso específico Mar del Plata siempre ha tenido buenos representantes en el ajedrez, es la primera oportunidad en la que un viaje grupal es organizado directamente por la FMA y que se realizaron eventos sistemáticos para recolectar fondos para los juveniles en general y no para el viaje de un jugador en particular.

“Es un orgullo para nosotros haber podido llevar adelante esta patriada. Fue un gran esfuerzo y necesitó un compromiso grande, pero es hermoso que hoy ya sea una realidad. Ahora queda la competencia en sí que va a ser dura para todos los chicos, pero esperemos que más allá de resultados vengan con una experiencia que les permita seguir mejorando en su juego e inspire a los demás chicos con mucho potencial que están en la ciudad”, señaló el presidente de la federación local Javier Curilen.

Los chicos competirán en San Luis en el certamen de ajedrez.

Los chicos que representan a la ciudad son: Facundo Capitanio Lippo (Sub 8), Martín Dominguez (Sub 10), Milena Domiguez (Sub 12), Tobías Pérez (Sub 12), Ignacio Uribe (Sub 14), Benjamín Delicio (Sub 14), Francisco Magariños (Sub 16), Matías Villordo (Sub 16), Juan José Delicio (Sub 16), Milton Garrido (Sub 16), León Dominguez (Sub 18), Andrés Gaviola (Sub 20) e Iván Luchetti (Sub 14).