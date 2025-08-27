“Nos sentimos re humillados”: una familia de artistas marplatenses denuncia maltrato en el programa de Guido Kaczka
El matrimonio y sus tres pequeñas hijas fueron convocados para participar este lunes de “Buenas Noches Familia”, que se emite por canal 13. Describen con detalles cómo era el lugar de ensayo y los “vestuarios”. “Perdimos plata”, lamentaron.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una familia de artistas de Mar del Plata denuncia “maltratos” en el programa “Buenas Noches Familia”, que se emite de lunes a viernes por canal 13. A través de su cuenta de Instagram, afirman que fueron convocados a viajar a Buenos Aires y que ya en el estudio, fueron “humillados” por parte de la producción.
Nico Chirimoyo y Constanza Brasesco (Coni) junto a sus tres hijas de 2, 4 y 12 años realizan shows de circo con magia y acrobacias en las calles de Mar del Plata y gracias a su talento, recibieron una sorpresiva llamada desde Buenos Aires. “Nosotros estábamos en la nuestra cuando nos llamaron el viernes a la tarde para que participáramos del programa del lunes (25 de agosto). No teníamos idea de que era. Ellos nos llaman y cuando preguntamos que pagarían, nos dijeron que ayudaban con los viáticos y después íbamos a tener dinero de lo que la gente iba a depositarnos –a través de un alias- mientras nosotros hacíamos el espectáculo”, comenzó explicando el artista.
A su lado Coni, detalló que la producción les pedía que grabaran tres rutinas de dos minutos, editaran con música, realizarán una reseña de su show y una breve historia de la familia. “Fue todo el fin de semana para organizar y preparar eso”, recordó con amargura.
El domingo, ya realizado todo el trabajo de edición y con las ilusiones y sueños a cuestas, los artistas viajaron a la ciudad de Buenos Aires y una vez que llegaron a la puerta del estudio del grupo Clarín, los hicieron esperar en la puerta unos 30 minutos. “Nos hacen entrar y nos muestran el espacio que van a estar, atrás de las pantallas del estudio, en un depósito mínimo de espacio, con varias artistas. Y nos dicen que nos teníamos ir porque empezaba. Nos llevan por un pasillo todo croto, a un baño sucio, todo croto, de 2x2, a los 5. Yo embarazada de 7 meses y las nenas de 2,4 y 12 años”, dijo Coni.
Cuando salen ya preparados para el show, alguien de la producción le hace unos cambios a la rutina artística pero les informa lo peor: que la mujer no iba a participar. “Invitaron a la familia. Ahí cambió la energía”, sostuvo Nico.
Cuando el programa estaba a punto de empezar, otro productor sorpresivamente les dice: “Bueno chicos, este es un programa en vivo y puede que alguno quede afuera porque puede que Guido se enganche con alguien…” y luego de este anuncio, los pusieron últimos en la lista de artistas.
“Si alguien quedaba afuera, éramos nosotros. Y pasó. Al final llegó Pampita y no quedó más tiempo. Nos sentimos re humillados, porque en vez de ganar plata, perdimos. Con 80 lucas (de viáticos) con suerte cargas combustible. Les decimos a todos los artistas que sucede esto en el programa de Guido, en la tele”, lamentaron.
Leé también
Temas
Lo más
leído