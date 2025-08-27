Atraparon a “El Moneda” por matar a un joven de nueve balazos

Un joven de 19 años acusado de participar en el homicidio de nueve balazos de Kevin Mendoza (28) en noviembre del año pasado en el barrio Bosque Grande fue detenido hace instantes por personal del Gabinete de Homicidios de la DDI y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Claudio Leonel Urbistondo tiene 19 años, lo conocen como “El Moneda”, y fue atrapado mientras caminaba por calle 32 entre 7 y 8 de Estación Chapadmalal. Este jueves será trasladado a Tribunales para declarar ante la fisca Florencia Salas en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Días después del crimen detuvieron en inmediaciones del lugar a Roberto Becerra (30) quien estaba dentro de un VW Bora junto a un hombre y una mujer a pocos metros del lugar del homicidio. En el rodado hallaron una pistola calibre nueve milímetros, municiones, casi cien mil pesos y envoltorios de cocaína preparados para la venta.

La continuidad de la investigación en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 permitió identificar a “El Moneda” como otro de los autores del homicidio. Ya en la operación de autopsia que se había realizado a los restos de Mendoza se había confirmado que fue atacado con dos armas de distinto calibre, lo que daba la idea de al menos dos tiradores.

Tiene 19 años.

En la investigación se estableció que ese día Mendoza llegó a Tripulantes del Fournier y Rufino Inda a reclamar una bicicleta de su propiedad y que en ese momento fue atacado a balazos. Luego del crimen, dos casillas que se empleaban como “points” para venta de drogas fueron incendiadas por vecinos y allegados de la víctima.

La investigación de la fiscalía chocó en esas primeras horas con el silencio habitual de vecinos y de los propios allegados de la víctima que registraba varios procesos penales previos. A esa poca voluntad de aportar datos se sumó la falta de cámaras de seguridad en inmediaciones de las calles Tripulantes del Fournier y Rufino Inda.