"Un auto que quise hace años": viajó a comprar un Falcon de colección y lo destrozó contra un poste en la ruta

Un coleccionista marplatense venía desde Mar del Tuyú con su nueva joya, pero en la rotonda de Mar de Cobo despistó y el vehículo quedó destrozado.

Era un deseo de hace muchos años. Pero le duró apenas unos minutos. Los que tardó en subirse al Ford Falcon modelo 1972, impecable, que había ido a comprar a Mar del Tuyú y subirlo a la ruta 11 para traerlo a Mar del Plata. En el camino, cuando le faltaban apenas 30 kilómetros para dejarlo en casa, terminó destrozado contra un poste. Salvó su vida de milagro, pero la nueva joya de su colección quedó destruida.

Un amante de los autos marplatense de 45 años está internado tras sufrir el increíble accidente el lunes por la tarde. Había viajado 190 kilómetros hasta Mar del Tuyú para sumar a su colección un Falcon Futura color verde del 72 en excelente estado, con 122 mil kilómetros. Estaba en venta desde hacía un par de meses, con un valor de 10 mil dólares. Y no quería dejar pasar la oportunidad.

Fue hasta esa localidad, lo compró y pegó la vuelta. Pero poco antes de las cuatro de la tarde el sueño se convirtió en pesadilla. Aunque el accidente aún es materia de investigación, el conductor marplatense habría pisado una mancha de gasoil y se despistó sin que intervenga otro vehículo: el Falcon se incrustó contra un poste de alumbrado público en la rotonda de acceso a Mar de Cobo, en el kilómetro 487 de la Ruta 11.

Al lugar llegaron efectivos policiales y una ambulancia del CAPS de Mar de Cobo, que trasladó al accidentado a la Unidad Sanitaria de Santa Clara para su control, aunque se encontraba lúcido pese al terrible impacto, que destruyó el auto al golpear la parte derecha contra el poste.

"Para todos los que han llamado y se están preocupando, estamos vivos... con golpes, fracturas y cortes. Recién lo compraba, un auto que quise hace años, estoy internado en Vidal", escribió el condudtor en sus redes sociales luego del increíble accidente.



