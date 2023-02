Boca recibe a Platense en la vuelta de Palermo a La Bombonera

El bicampeón Boca, obligado a sumar una victoria por el mal inicio en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se mide con Platense, dirigido por Martín Palermo, que es uno de los invictos, por la cuarta fecha. El encuentro arrancará a las 19.15 en el estadio La Bombonera, con arbitraje de Silvio Trucco.

Boca comenzó el torneo con una victoria ante Atlético Tucumán (1-0) aunque luego empató con Central Córdoba de Santiago del Estero (0-0), ambos partidos jugados en la Bombonera, y después cayó con Talleres (2-1) en Córdoba. "No quiero adelantar los posibles cambios en el equipo, todavía faltan para el partido contra Platense. No le quiero dar indicios a Martín (Palermo)", bromeó. Pero Ibarra no fue el único que se enfrentó a los micrófonos en la previa del partido, otro que lo hizo y dejó en claro con su sola presencia mediática que las cosas no están bien, fue el vicepresidente, Juan Román Riquelme, quien suele evitar el contacto con los medios. Además de analizar lo futbolístico, adelantó que a Palermo, con el que ahora tiene una mejor relación en comparación a la época de compañeros en Boca, se lo recibirá de "la mejor manera".

En relación al equipo, Boca tendrá un cambio obligado por la expulsión de Sebastián Villa y otros tres por disposición deportiva. En el fondo estará el juvenil Agustín Sandez, en el medio Ezequiel Fernández y arriba la dupla de ataque la conformarán Luca Langoni y Miguel Merentiel.

Por su parte, Platense tendrá al defensor central Ignacio Vázquez como titular en reemplazo del paraguayo Miguel Jacquet, expulsado en el cotejo del pasado fin de semana ante Atlético Tucumán (1-1). Además, la duda del DT Martín Palermo está centrada en saber si Mauro Quiroga o Nicolás Servetto será el único punta definido.