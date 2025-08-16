"Era mi herramienta de laburo":  es peluquera a domicilio y en un video vio cómo le robaban la moto

Una joven denunció el robo de su moto del interior de su vivienda en Chile y 11 de Septiembre durante la madrugada del último viernes. A través de un video capturado por cámaras de seguridad, se ve cómo tres delincuentes participaron del ilícito.

Uno de ellos ingresó al patio delantero de la vivienda mientras otros dos permanecieron en la vereda como “campana”. En las imágenes se observa el momento en que rompen la cadena de seguridad del rodado para luego llevárselo.

La víctima, Analía, contó que el hecho sucedió a las 5.30, cuando los ladrones lograron abrir el portón de reja y cortaron la cadena que aseguraba la moto a un banco de hierro. Se trata de una Yamaha XTZ 125 modelo 2018.

"Me robaron la moto, me arruinaron la vida. Era mi herramienta de laburo. Soy peluquera y me manejo por toda la ciudad haciendo domicilios", expresó la joven, visiblemente afectada, y agregó: "Claramente me marcaron. Quiero que la Policía los encuentre".

"Tengo una depresión terrible, no paro de llorar. Salgo a la calle y la busco. Me dicen que la vieron en el barrio Belgrano, en el barrio Autódromo, pero sólo son relatos. Estoy desesperada", concluyó Analía.