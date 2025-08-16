Asalto brutal: bajó del colectivo, lo golpearon entre cinco y le robaron hasta las bolsas de los mandados

Un joven del barrio La Herradura fue víctima de un violento asalto en la noche del viernes, alrededor de las 21, cuando bajó del colectivo 717 en la parada de Ruta 226 y Av. Hipódromo. Según relató una vecina, la víctima, de 30 años e identificada como Nahuel, fue abordada por al menos cinco delincuentes que lo golpearon brutalmente y le provocaron una herida cortante en la cabeza, que demandó cuatro puntos de sutura.

Los atacantes lo despojaron de un celular Xiaomi 14 y de la mercadería que llevaba hacia su casa. “Volvía a su casa con las compras y lo agarraron apenas cruzó la ruta”, contó la mujer, quien además aseguró que la situación de inseguridad en la zona se repite desde hace semanas.

De manera insólita, apenas una hora después, otro hombre fue asaltado en la siguiente parada del 717, sobre Ruta 226 y Salvador Vivas. Allí, los delincuentes también lo golpearon y le robaron sus pertenencias, llegando incluso a despojarlo de su ropa.

Vecinos del barrio La Herradura vienen denunciando reiterados hechos de inseguridad en el ingreso a la zona, con ataques a pasajeros y piedrazos a los colectivos que circulan por allí. Reclaman iluminación adecuada, garitas en condiciones y presencia policial permanente para evitar nuevos episodios.