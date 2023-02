El fuerte mensaje de La China Suárez contra las condenadas por el crimen de Lucio

La madre de Lucio Dupuy y su pareja fueron declaradas culpables este mediodía en la ciudad pampeana de Santa Rosa por un tribunal que consideró que asesinaron a golpes al niño de 5 años en noviembre del 2021, por lo que recibirán una pena de prisión perpetua. El fallo fue seguido por muchísima gente que reclamó el castigo más fuerte para con las asesinas del pequeño.

Una de las que primero reaccionó en sus redes sociales tras escuchar el fallo fue Eugenia La China Suárez. La actriz subió un posteo a su Instagram con una foto de Lucio y dejó un mensaje que sumó muchos comentarios a favor, mostrando su enojo con las condenadas y deseándoles "lo peor" por todo lo que le hicieron sufrir al nene.

"Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra “madre”). El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de 5 veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer", escribió La China.

Y también señaló a la jueza que le dio la tenencia a la madre y no vio cuáles eran las condiciones a las que enviaba a vivir al niño. "Una jueza (otra mierda) decidió que esa “mujer” estaba capacitada para vivir con Lucio, y le dio la tenencia, a pesar de todas las alertas. No puede volver a pasar, por favor, cuidemos las infancias. Estemos atentos, no miremos para el costado. No solo con nuestros hijos, puede haber un Lucio más cerca de lo que te imaginas", posteó.

Y no me vengan con que no hay que desear el mal, a veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las venas y un poco de sentido común. Lucio, perdón, en nombre de todos los que te podrían haber salvado y no pudieron.Y que su familia pueda encontrar algo de paz", cerró La China. Su posteo sumó en media hora más de 100 mil likes y dos mil comentarios, apoyando sus palabras.

Minutos antes de conocerse la sentencia, la China subió una historia mostrando que estaba mirando online ese momento, y escribió: "Nunca esperó tanto una sentencia. Me hubiera gustado que estuviesen ahí las asesinas y verles la cara bien clarita cuando les dicen la condena".