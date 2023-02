Aldosivi se regaló el primer triunfo en el Minella

Aldosivi venció este domingo en el estadio José María Minella por 2 a 0 a Chaco For Ever por la tercera fecha de la Primera Nacional y se quedó con su primer triunfo tras su regreso a la segunda división del fútbol argentino. El equipo que dirige Fernando "Tete" Quiroz se reencontró con la victoria después de una derrota y un empate en el arranque de la Zona B. Facundo Pereyra y Claudio Riaño, uno en cada tiempo, convirtieron los goles.

El gran mérito de Aldosivi fue saber golpear en los momentos justos de la tarde. Porque lo abrió rápido, después lo supo manejar con inteligencia y antes de entrar a los últimos minutos con una ventaja exigua, metió el segundo que le permitió llegar cómodo al cierre del juego. A los 10', la línea de "5" que impuso Quiroz en Jujuy se repitió hoy, dio resultado. Olivares abrió a la derecha para Rufino Lucero, mucho más subido que cuando juega de lateral y el centro atrás fue perfecto para la definición de Facundo Pereyra que hizo explotar al sector sur del Minella.

No hubo demasiado más en esa primera etapa, pero el "tiburón" pudo jugar con la tranquilidad que no había podido ni con Independiente Rivadavia ni con Gimnasia, con los cuales estuvo en desventaja. Supo amortizar la pelota, casi no pasó sobresaltos y si Morello esquinaba un poco más el cabezazo que tuvo antes del final de los 45', se pudo ir con una ventaja mayor.

Más allá de los cambios introducidos por Pablo Martel, a la visita le costó horrores llegar al arco de Lucas Bruera y Aldosivi lo tenía controlado, tampoco llegaba demasiado, pero la diferencia no daba tranquilidad. Los norteños crecieron en juego, pero no en profundidad y el partido se consumía con un trámite discreto. Y lo que no conseguía en juego estacionado, el equipo de Quiroz lo logró en una contra. Sacaron el manual y la ejecutaron a la perfección. Olivares la encabezó, Pereyra la continuó y Claudio Riaño, con la jerarquía que lo caracteriza, definió de manera exquisita para sellar el 2 a 0 que liquidó la historia.

Si un gol abajo, a Chaco le costó mucho, con la distancia de dos se terminó de "pinchar". El "tiburón" metió mano y terminó de "freezar" el juego, apenas un cabezazo de Boasso que se perdió afuera le generó alguna zozobra a Bruera. El final fue con la gente cantando, disfrutando después de lo que había sido el debut con derrota y viendo algunas cosas que lo hacen esperanzar de cara al futuro.