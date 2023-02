"Pato" Garino se quebró en una nota luego de la derrota

Si hay algo que no se le puede reclamar a los jugadores argentinos es compromiso. Desde la impronta que puso la Generación Dorada, que es más que un simple deporte, sino una forma de ser y manejarse, los basquetbolistas han sabido mostrar el respeto y el sacrificio que hace falta para defender los colores. Por eso, la decepción de todos luego de la chicharra final erizaron la piel de los que estaban en el estadio y, aún en la derrota, le brindaron un cerrado aplauso porque, justamente, no se dio, pero sabían que no se guardaron nada. Uno de los pocos que habló apenas finalizó el encuentro, fue el marplatense Patricio Garino, que ante la primera pregunta no se pudo contener y se quebró.