Kimberley se presentó en sociedad y debuta en el provincial

El plantel de Kimberley con los chicos de inferiores y la gente que acompañó en su presentación.

Kimberley llevó adelante su habitual presentación en el "Valentín Pérez" de cara a lo que será el debut en la Liga Provincial de Mayores de este viernes ante Racing de Olavarría.

Con el objetivo de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, jugadores y cuerpo técnico fueron parte de una jornada recreativa que se acercó a las familias y chicos y chicas de las distintas categorías menores.

El acto comenzó con el ingreso de cada uno de los mayores junto a uno de inferiores y las palabras de los máximos referentes del plantel.

Luego de la foto grupal donde participaron todos los presentes, los entrenadores junto al área de coordinación de la institución diagramaron estaciones en las que los más grandes se pusieron a la par de los más chicos para jugar y divertirse.

El equipo dirigido por Mateo González Simaz estará integrado por:

Mayores: Valentín Lofrano, Lucas Iriart, Facundo Mayorca, Facundo Genga, Nicolás Catterino, Octavio Alí, Simón Silber, Facundo Quintana, Franco Maeso y Matías García

Sub 21: Federico Begue, Agustín Del Valle, Theo Fernández y Ulises Fernández

U19: Tomás Antoniucci, Juan Ignacio Suárez, Santiago Daconte, Ulises Grassi, Vito Ferrarini, Mateo Gacias Paz, Joaquín García y Andrés López.

Cuerpo Técnico: Mateo González Simaz (DT), Tomás Gardiner y Patricio Allo (AT); Emiliano Alló (PF)​