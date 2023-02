La hinchada argentina también ganó su premio "The Best"

Argentina no para de recibir trofeos en la gala de "The Best". Esta vez, la FIFA eligió a la hinchada argentina como la mejor del año por su aliento y entrega durante Qatar 2022. Fue Carlos "Tula" Pascual quien recibió el reconocimiento en la gala celebrada en París.

Con el hit "Muchachos...", los fanáticos de la selección se hicieron oír fuerte durante toda la Copa del Mundo.

Nota en desarrollo...