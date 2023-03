Patricia Perelló: "Los jueces que especulan y son cobardes ponen en riesgo nuestra seguridad jurídica"

Las publicaciones virales en las redes, las manifestaciones públicas, las falsas denuncias y la "demagogia" política son discursos a los que parecen cada vez más permeables los pasillos de los tribunales y ponen en duda la capacidad de los jueces de permanecer ajenos a cualquier presión a la hora de resolver sus sentencias. Y mientras se avasalla la independencia y credibilidad de uno de los tres poderes del Estado, se vulnera, al mismo tiempo, la garantía de todo ciudadano de poder acceder a un debido proceso, con su derecho de defensa y bajo la mirada imparcial de un juzgador.

Para la abogada Patricia Perelló, estos tiempos exponen un “cóctel social explosivo” que atenta contra la seguridad jurídica del sistema. “Hoy se suman las expresiones que hacen en las redes o en las calles las presuntas víctimas, los políticos que juntan agua para su molino y hacen demagogia con los casos que consiguen un importante grado de mediatización y encima nos encontramos con jueces que no tienen coraje, por no decir que muchos son cobardes”, advierte.

“Los jueces de hoy le tienen miedo a todo: al jury, a que no los nombren en los cargos a los que aspiran, a ser escrachados en la calle, y entonces uno ya no tiene la garantía de una Justicia imparcial. Hay mucha presión de todos lados, y los jueces no dictan las sentencias libremente”, apunta la letrada, de amplia y reconocida trayectoria penal, en una entrevista que le concede a 0223.

La abogada también condenó las últimas expresiones públicas del presidente Alberto Fernández en el caso de Lucía Pérez, a días que se conozca el veredicto del segundo juicio contra los dos imputados. Foto: 0223.

En los últimos años, Mar del Plata fue testigo de distintos hechos de alto impacto. La causa que investigó la muerte de Lucía Pérez en octubre del 2016, las múltiples acusaciones por abuso sexual que hicieron en 2013 padres de alumnos del colegio Gianelli contra la docente Analía Schwartz – Perelló la defiende – y la violación “en manada” que denunció a principios del 2019 una adolescente en un camping de Miramar coparon la atención de la opinión pública. Todos estos casos, en una primera instancia, concluyeron con un veredicto absolutorio para sus imputados que luego fue anulado por Casación, con la orden de realizar otro juicio.

De hecho, por esta fecha se está a la espera de escuchar el veredicto en el segundo juicio del caso de Lucía Pérez y ya se abrió una fuerte polémica, con la foto que publicó en redes el presidente Alberto Fernández junto a los padres de la adolescente pidiendo una condena contra Matías Farías y Juan Pablo Offidani, los dos acusados. “El caso de Lucía es paradigmático de la falta de perspectiva de género que tiene el Poder Judicial. No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las pibas que nos faltan”, tuiteó el mandatario.

“Es ilegal lo que hizo el presidente. Cómo se va a involucrar el Poder Ejecutivo en un caso que todavía no tiene sentencia. A mí me avergüenza tener un presidente que haga esas manifestaciones y que tenga esa postura hacia una de las partes. Es algo que incluso está vedado por la Constitución y las leyes”, sostiene Perelló.

El mensaje a Casación

Ante los giros judiciales que se resuelven desde los tribunales de La Plata, la abogada penalista insiste en la necesidad de que “los jueces tengan la valentía de sostener un fallo absolutorio cuando saben que hay pruebas y fundamentos” pese a los reclamos y protestas de los particulares damnificados. “Ellos revocan los fallos para dejar contentas a las presuntas victimas que van a ser sentadas o escraches a la puerta de Casación y así se lavan las manos”, reprocha.

“Los jueces que están en Casación deben honrar su cargo y dejar de tirar la pelota afuera de la cancha. Se tienen que hacer cargo y resistir cuando tienen que resistir las absoluciones, proteste quien proteste, porque le están haciendo mucho daño a los imputados inocentes y a todo el sistema”, afirma Perelló, y concluye: “Todos los ciudadanos necesitamos de la valentía y el coraje de los jueces porque la seguridad jurídica está en juego. Y si no tienen eso que hace falta para estar ahí, entonces se pueden dedicar a otra cosa y ponerse un kiosco o un polirrubro”.