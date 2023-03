¿Por qué los vínculos de hoy duran tan poco? 

Reconocer los mandatos sociales puede ser un gran paso para cuestionar el paradigma en el que vivimos inmersos y, de alguna manera, empezar a sentirnos más libres. Sin embargo, no es tan fácil y tampoco hay mucho tiempo para hacerlo. Vivimos en la sociedad del rendimiento en la que el culto supremo es a la rapidez y los resultados. Nos sentimos más valorados cuando somos hiperactivos y multitasking. Y esta autoexigencia se traduce en un cansancio que no sólo es físico sino existencial.

Frente a ese vacío existencial buscamos respuestas y así es cómo surge el fenómeno del filósofo Eial Moldavsky. Un joven de 31 años que aborda diferentes temáticas filosóficas en videos que duran solo 1 minuto. Eial comenzó a compartir contenido en sus redes hace dos años atrás y, sin saberlo, lo hizo en el momento perfecto para generar viralización. Un momento atravesado por el consumo de redes sociales donde el tiempo de ocio se convirtió en la mejor oportunidad para contemplar el celular y scrollear en Instagram. Moldavsky se desafio a escribir guiones para hacernos pensar de manera dinámica, citando autores y dando ejemplos cotidianos, pero sin perder la profundidad del asunto. Siempre con un único objetivo, el de hacernos reflexionar. Hoy cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram y 0223 hablo en exclusiva con él.

¿Cómo surge “Filosofía en 1 minuto”?

-Tiene como la idea de presentar un tema, de acercar algo de la filosofía, no de aprender un tema ni un autor en profundidad. La idea es plantear algo desde alguna mirada distinta, desde alguna diferencia. Y que a partir de ese disparador, uno vaya a buscar, a leer a ver otros videos que profundicen sobre ese tema que abordo.

Haces pensar ¿Crees que las nuevas generaciones le dedican tiempo a la reflexión?

-Yo creo que si. Hay un prejuicio o una idea muy instalada de que el consumo de redes sociales son solo para apagar la cabeza y evidentemente hay algunos contenidos que tienen mucho éxito y que son contraintuitivos con la idea de que alguien los consuma solo para dejar de pensar. Uno puede usar las redes para boludear y apagar el cerebro pero también tiene otros fines.

¿Por qué crees que tus videos se hacen tan vírales?

-Hay algunas temáticas que son muy universales y transversales al igual que la filosofía. Las preguntas humanas y sensibles son preguntas que no caducan, no quedan obsoletas. Son preguntas que nunca encuentran respuestas terminadas que cierren. Y eso te abre la puerta a leer gente de toda la historia del pensamiento. Y segundo, se mantienen muy vigentes, más allá de la edad, del país, del lugar, de la circunstancia de la vida y eso hace que sea muy fácil empatizar.

¿Por qué crees que los vínculos de hoy duran tan poco?

-No estoy convencido de que los vínculos duren poco. Lo relativo a poco qué es? El amor para toda la vida? A mi una relación de 10 años no me parece una relación corta. Si el parámetro es la gente que se moria junta y se casaba a los 18 años, si puede ser que duren menos. Pienso que lo que si paso es que dejo de tener vigencia el relato que hablaban de lo perpetuo en la vida humana. Por ejemplo, el matrimonio con el “hasta que la muerte nos separe” y algunas otras lógicas que pertenencian a una generación anterior a la nuestra que tenían cierto sustento en pensarse para toda la vida. Y quizás esta es una generación que se piensa más parcialmente, más circunstancialmente y me parece razonable porque no creo que haya nada para toda la vida. Ni tampoco me parece que uno tenga que proyectarse por tanto tiempo porque uno va viviendo distintos momentos momentos, distintas vidas, distintas circunstancias. Y me parece que es un signo de mucha salud cambiar con eso. No creo que tenga que ver con una definición de la necesidad de hacer cortas las cosas sino con una cuestión que tiene que ver con entenderse en los cambios y no pensarse para siempre. Y en eso, la palabra “corta” es medio engañosa.

El antiguo modelo de amor romántico postuló la existencia de un único y solo “amor verdadero” por lo que la fidelidad entendida a partir de la exclusividad afectiva y sexual se convirtió en una condición necesaria, al mismo tiempo que en una demostración de amor. Es cierto que en las nuevas generaciones esto está cambiando. Se suele escuchar que hay menos tolerancia, que tendemos a lo líquido, a lo efímero de los afectos y algunos creerán que llegó la era del fin del amor. Pero tal vez es solo el comienzo de una nueva manera de amar.