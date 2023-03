Las llamas arrasaron una casa del norte de Mar del Plata: investigan si fue intencional

Un incendio en una casa del norte marplatense motivó la presencia de una autobomba de bomberos, que en pocos minutos apagó las llamas aunque no pudo evitar que su voracidad arrase la estructura de la humilde vivienda. Afortunadamente no hubo heridos porque no había habitantes en ese momento pero el hecho se investiga porque hay indicios a que el siniestro no haya sido accidental.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 10, cuando una dotación de bomberos del cuartel Caisamar intervino en un incendio, ocurrido en una casa de Rizzuto al 300, a metros de la vía.

Según pudo saber este medio, la vivienda mostraba signos que indicarían que las llamas se provocaron de manera intencional.