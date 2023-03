"Floraciones algales": Obras Sanitarias reveló el motivo de las “manchas marrones” en el mar

La aparición de algunas "manchas marrones" en el mar durante este jueves causó sorpresa y hasta preocupación de algunos vecinos de Mar del Plata pero en Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) llevaron tranquilidad a la comunidad y aclararon que la inusual postal se debe a la aparición de “floraciones algales”, que ya se han visto en otros años por las playas de la ciudad.

“Hemos realizado una serie de muestreos en la costa y todos coinciden en que no se encuentra ninguna anomalía sanitaria. Este tipo de situaciones no es nueva y ya la hemos visto no sólo en Mar del Plata sino también en otros puntos de la provincia de Buenos Aires”, reveló Marcelo Scagliola, responsable de la Gerencia de Calidad de la empresa municipal.

En consulta con el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), en Osse concluyeron que el fenómeno responde a la aparición de unas “floraciones algales” características de un ciclo que suele darse en los cambios de estación y que se hace visible con decoloraciones en el agua cuando se dan ciertas condiciones particulares. Incluso, en la firma también trazaron una relación con el caso que llamó la atención de turistas y residentes, fundamentalmente en la zona norte de la ciudad, donde pudieron observarse una suerte de “olas fluorescentes” por este hecho.

Respecto de las evaluaciones realizadas, Scagliola precisó: “Este lunes se realizó un nuevo monitoreo en zona sur, tomando muestras de mar, justo al norte de la desembocadura del Arroyo Chapadmalal, no encontrando valores que alteren la calidad recreativa de las aguas, ya que los parámetros observados nos arrojan 27 enterococos cada 100 mililitros. Se destaca que la norma establece un valor debajo de los 35 enterococos fijados como media geométrica obtenido en por lo menos cinco muestreos. Este valor estadístico es cumplido sin inconveniente en esta zona de muestreo".

El hombre de Obras Sanitarias informó también que acudió con operarios de Producción e Irregularidades a la zona de Chapadmalal respondiendo a un operativo conjunto de rutina y que el mismo abarcó toda el ala de playa desde el Hotel Nº 1 al Nº 5, verificando incluso espigones. “No se encontró ninguna cañería irregular ni vuelcos clandestinos y la reparación que hizo el Producción el martes pasado se encuentra totalmente finalizada, sin filtraciones”, confirmó.

Dado que en el día de la fecha se constata que la infraestructura sanitaria en la zona no presenta problemas, Scagliola expresó que " si bien se hicieron monitoreos de laboratorio, cualquier episodio que pueda haber ocurrido el día martes pasado como consecuencia del arreglo de una cañería, ya ha sido superado como consecuencia de la mortandad bacteriana en el ambiente".

En este marco, desde Obras Sanitarios recordaron que realizan “monitoreos ininterrumpidos” sobre 25 puntos estratégicos de la costa para garantizar la calidad recreativa de las playas y –en este orden- insistió con que la empresa se ajusta “a las más exigentes normativas internacionales”, procesando muestras estadísticamente en un todo de acuerdo a lo indicado por el ADA (Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires) y de acuerdo a lo reglamentado a nivel internacional por la US EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos).