Habló la profesora atacada en Necochea: “Es mi responsabilidad que un chico aprenda no que apruebe”

El miércoles se vivió en Necochea una problemática que acontece en múltiples establecimientos educativos del mundo, con un nuevo ataque a una profesora de escuela secundaria que sufrió agresiones físicas por desaprobar a una alumna.

La víctima, Moroti Arocena, habló este viernes en el marco de una gran concentración realizada en Necochea por diversos gremios que decidieron alzar su voz sobre el tema.

La salvaje agresión ocurrió dentro de la escuela secundaria N°7 y por primera vez, 48 horas después de lo vivido, la docente contó detalles del lamentable hecho.

Profesora de la materia “Política”, Arocena contó que la situación comenzó a tornarse violenta luego de que la estudiante de quinto año reprobara un examen que no le permitía pasar de año.

“Basta de violencia en la escuelas. A partir de lo que me pasó a mí aparecieron muchos relatos de docentes a los que les pasó lo mismo. Es mi responsabilidad que un chico aprenda no que apruebe”, fijó postura la docente.

Arocena contó que era la tercera instancia en que la estudiante tenía la chance de aprobar la materia y aseguró que en ese momento estaba presente el director del colegio.

“No se había presentado en otras oportunidades. En el escrito le va mal. Todo el tiempo la familia estuvo presente durante el examen. Me miraban mientras daba clases. Cuando llegué a la escuela veo a la familia. Le digo a la preceptora que pusiéramos guardia. Cuando la chica no avanzaba en la prueba, pasamos a una mesa de examen oral, pero no respondía”, detalló la docente.

Después de eso la profesora ahondó: “Cuando se notifica la alumna, empieza a decirme que no le haga eso. Cuando salgo para buscar mis cosas, un menor me pregunta si su hermana accedió a sexto año y cuando me quiero retirar, se pone frente a mí y me arroja una botella llena de agua en la frente”, relató Arocena.

El paro docente de este viernes en Necochea convocó a múltiples gremios. (Foto diario4v.com)

Según la víctima, en ese momento apareció en escena la madre de la estudiante, tras subir unas escaleras, forcejear en la puerta y entrar al aula.

“Me tiran al piso de un empujón y en el suelo me empiezan a pegar patadas en las piernas. No pude ver porque me puse el brazo en la cara. Llegaron a mi ayuda mis exalumnos que estaban en una clase. Me la sacan de encima porque no paraba, me tenían como un perro en el piso. Me rasguñaron toda la cabeza, en el cuero cabelludo me clavaron las uñas. Mis exalumnos, a los cuales les agradezco de corazón, me salvaron, me sacaron a los agresores de encima, me contuvieron y me dieron todo su amor”, pormenorizó la docente.

Tras lo sucedido hubo disconformidad de los gremios docentes por la reacción de las autoridades del colegio y el malestar derivó en un paro este viernes decretado de urgencia con aceptación en todos los niveles.

En ese sentido Arocena denunció que una autoridad intentó incriminarla en las causas del ataque. “Me dijo ‘¿por qué no te fuiste?’ Y yo le dije ‘porque me agarraron cuando estaba por irme’”, exclamó.

Finalmente realizada la denuncia, la profesora informó que se le impuso una orden de restricción de cercanía a los atacantes, entre los que habría un tercer involucrado.