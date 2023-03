Engancharon a Alina Moine y Marcelo Gallardo juntos: la foto que confirma el romance

Los rumores sobre el romance entre la periodista Alina Moine y y el ahora extécnico de River Marcelo Gallardo ya llevan años. Todo surgió a finales de 2019, poco tiempo después de que el Muñeco se convirtiera en padre de Benjamín junto a Geraldine La Rosa, su esposa durante casi 30 años, con quien ya había tenido a Nahuel, Matías y Santino. Y aunque ellos siempre lo desmintieron y nunca apareció una imagen juntos, sin que tenga que ver con sus trabajos, ahora todo cambia.

Luli Fernández fue quien reavivó estos rumores el año pasado, contó que habían viajado juntos a Salta y hasta mostró videos que los dos subieron a sus redes sociales para hacer una campaña solidaria con un gran detalle. El fondo era el mismo: el departamento de Alina.

“Estoy solo, con Alina tenemos una hermosa amistad”, dijo Gallardo ante las versiones que lanzaron en "Socios del Espectáculo". “Yo estoy sola en este momento. Marcelo Gallardo y yo, sinceramente, somos muy amigos. De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él”, contó ella. Luego de esa declaraciones, la relación se enfrío, y a Alina la vincularon con Martín Bossi y hasta con Marcelo Tinelli.

Pero ahora Luli fue por más y mostró en el programa de El Trece la primera imagen juntos de Moine y Gallardo sonrientes, con la conductora recostada sobre el DT, quien parece abrazarla de la cintura. El tercer integrante de la imagen es Mariano, uno de los mejores amigos del Muñeco.

Al presentar el documento, Luli Fernández explicó: "Esta foto tiene pocos meses, fue tomada en un viaje que hicieron juntos. Parece ser Europa".

Gallardo tuvo un matrimonio muy largo con Geraldine La Rosa. Ellos tuvieron a Nahuel, Matías y Santino y decidieron separarse en el año 2017. Sin embargo, después se reconciliaron y tuvieron a su cuarto hijo: Benjamín. En los últimos tiempos,

“Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna. No me gusta hablar de mi vida personal pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo”, dijo Gallardo cuando lo fotografiaron junto a su ex en el cumpleaños de su hijo más chico.