La polémica estrategia de Telefe y Jey Mammón: "Hablar de despecho y que tenía 16 años"

La denuncia por abuso de menores contra Jey Mammón sacude los pasillos de Telefe dese que ayer por la mañana se confirmó que la justicia lo había absuelto en 2021 por la prescripción de la causa, no por su inocencia. Los detalles de la denuncia de Lucas Benvenuto, quien relató a fines de 2020 que había sido abusado tres veces por el artista cuando tenía 14 años y que luego mantuvieron una relación de noviazgo hasta que cumplió los 17, sacudieron a la opinión pública y a las autoridades del canal de la familia, que anoche emitió un frío comunicado en el que anunció que Jey era suspendido de "La Peña de Morfi" hasta que "ordene situaciones de índole personal".

Ese comunicado, y el que había subido a sus redes sociales un par de horas antes el propio Jey Mammón, no hicieron más que oscurecer la imagen del conductor. Ninguno hablaba de inocencia, solo de que parte de lo denunciado no era verdad. Esa parte, había adelantado Jorge Rial el jueves en su programa radial, se trataría de demostrar que Benvenuto no tenía 14 años al momento de iniciar la relación con el músico, sino 16.

Este viernes, en su programa "Argenzuela" de C5N, Rial contó cuál es la estrategia que Telefe prepara por estas horas para tratar de lavar la imagen de una de las caras de su pantalla. Aunque el plan que tendrían los abogados de la señal y del conductor no traerían nada de luz al tema.

"Fuimos los primeros en encontrar la causa .La relación existió. En este momento se manejan un par de alternativas. Él por ahora no saldrá a hablar. La semana próxima sí saldrá a hablar porque es una estrategia sin dejar de lado a la víctima", dijo Rial. Y disparó lo que se había enterado desde los pasillos del canal en el que condujo "Gran Hermano" hace unos años.

"Están tratando que Lucas diga que las relaciones las mantuvo a los 16 y no a los 14 años. Y que salgan dos comunicados conjuntos", dijo Rial, y explicó que el animador de “La Peña de Morfi” se aferrará a la palabra despecho.

"Cuando te contemos te va a aparecer una palabra que aparece siempre en este tipo de delitos. Lo escuchamos mucho en estos años con denuncias de violencia de género: ‘Ella denuncia por despecho’. Y también va a aparecer la figura, porque en el comunicado deja entrever que hubo una seducción que no se pudo evitar. Es la teoría de ‘la pollerita corta’. Para que Jey haga su estrategia tiene que estar Lucas”, sostuvo el presentador de C5N, en alusión a que el plan que traman es que el joven que hizo la denuncia acepte que mintió en relación a su edad al momento de su vínculo con Jey.

"Yo no había visto el último descargo de Lucas, ahora que lo veo digo por algo le están diciendo a Jey que hay que hacer esto, pero hay que convencer a Lucas" insistió Rial.

"La estrategia no es para revertir nada jurídico porque está sobreseído. El tema es revertir la imagen ante la opinión pública. Ante el comunicado de ayer de él (Jey) la gente fue muy feroz. Es muy difícil revertir esto", cerró.