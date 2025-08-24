Extienden el alerta por viento: a cuánto llegarán las ráfagas este lunes en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió hasta la noche de este domingo el alerta amarillo que rige por viento, aunque las fuertes ráfagas continuarán durante buena parte del lunes.

En su última actualización, el organismo emitió un nuevo alerta amarillo que afecta a la costa de General Pueyrredon, la costa de Mar Chiquita y General Alvarado. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Recomiendan no realizar actividades al aire libre. Foto: 0223.

Este fenómeno meteorológico, impulsado del sector oeste, persistirá especialmente durante la madrugada, cuando podrían desarrollarse ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora que con el correr de las horas irán levemente en disminución.

Más allá del viento, para este lunes, el SMN anticipa una jornada con cielo parcial a algo nublado, sin probabilidad de precipitaciones, y tiempo frío a fresco con temperaturas que rondarán entre los 7 y los 14 grados centígrados.

Recomendaciones del SMN

1- Evitá actividades al aire libre.

2- Asegurá los elementos que puedan volarse.

3- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.