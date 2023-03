Iban armados en moto y los pararon porque no tenían la patente colocada

Una interceptación de rutina de una moto porque no tenía la patente colocada terminó con la aprehensión de dos sujetos con frondosos antecedentes penales que tenían en su poder un revólver calibre .22 con ocho municiones entre sus prendas. Si bien el rodado no registraba pedido de secuestro, fue depositado en el playón de Tránsito porque no tenían documentación del mismo.

Personal del Grupo de Policía Motorizada interceptó el rodado Honda XR en el cruce de Mario Bravo y Edison. Al identificar a los sujetos de 26 y 35 años descubrieron que registraban antecedentes penales por robo doblemente agravado, lesiones, infracción a la Ley de drogas, abuso de arma, lesiones, daño, tentativa de robo calificado, tentativa de robo agravado por efracción, tenencia ilegal de estupefacientes, presunta usurpación, hurto ganado mayor, amenazas agravadas, lesiones y tenencia ilegal de arma de uso civil, entre otros, según detallaron fuentes oficiales a 0223.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría quinta, el fiscal de Flagrancia Gastón de Marco dispuso la formación de una causa por portación ilegal de arma de fuego de uso civil para el más joven y su traslado a la Unidad Penal 44 de Batán. El mayor, por otra parte, fue notificado de una causa por averiguación de ilícito.