La insólita disparidad con Curazao: su plantel vale menos que el pase de Thiago Almada

El seleccionado caribeño de Curazao, rival en los festejos que se realizarán mañana en Santiago del Estero por la obtención del Mundial de Qatar, está valuado en 14,12 millones de dólares, poco menos del pase del ex delantero de Vélez, uno de los jóvenes del futuro en el seleccionado argentino campeón del mundo. La cifra surge del sitio Transermarkt, especializado en el rubro, que refleja la enorme diferencia existente entre ambos equipos.



El partenaire que tendrá la "Scaloneta", se ubica hoy en el puesto 86 del ranking FIFA, es una diminuta isla de 444 kilómetros cuadrados y 160.000 habitantes, y que logró su automonía de las Antillas Holandesas en 2010 pero sin romper con el Reino de los Países Bajos, al que le debe todo su desarrollo futbolístico. La totalidad de sus jugadores seleccionados son nacidos en la nación europea como también su entrenador Remko Bicentini, de 55 años, responsable de los momentos deportivos más trascedentes en la historia del país caribeño.



El DT cumple actualmente su segunda gestión en el equipo nacional después de un proceso de cuatro años (2016-2020) que reportó el máximo logro del fútbol local: la Copa del Caribe 2017. En los inicios de la Federación de Fútbol de Curazao (FFK), la selección tuvo un técnico argentino, el mendocino Manuel Bilches (2011-2012), exdelantero en Huracán Las Heras, Independiente Rivadavia y Deportivo Goudge.



Por la banca también pasaron apellidos de renombre internacional: el neerlandés Guus Hiddink (2020-2021), ex DT de Real Madrid, Chelsea y dos veces de Países Bajos, y su compatriota Patrick Kluivert, ex Barcelona (122 goles en 257 partidos), que marchó del club meses antes del debut de Lionel Messi.



En su actual plantel, apenas dos futbolistas superan el millón de dólares en su cotización. Se trata de los hermanos Leandro y Juninho Bacuna, oriundos de la ciudad de Groningen. El primero de ellos es el mayor (31 años), futbolista del Watford de la segunda división inglesa y comparte con su compañero Rangelo Janga el mérito de ser el máximo goleador del seleccionado (14 tantos). Juninho (25), jugador más cotizado del equpo (4,5 millones) actúa en el Birmingham, también de la Championship inglesa.



El récord de presencias le corresponde al lateral derecho y capitán Cuco Martina (55 partidos), quien milita en el Breda de la segunda categoría neerlandesa. Curazao fue eliminado mano a mano por Panamá en la segunda ronda de las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Qatar. Antes había atravesado con éxito la fase inicial tras adjudicarse el grupo con Guatemala, Cuba, San Vicente y Granadina e Islas Vírgenes Británicas. El último fin de semana cayó 2-0 ante Canadá por la Liga de Naciones en su estadio de césped sinténtico y con capacidad para 15.000 personas, que se ubica en la capital Willemstad.