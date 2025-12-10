Resultados y ganadores del Quini 6: sorteo del miércoles 10 de diciembre

Después del premio récord que se llevó un apostador de Reconquista, Santa Fe, el pasado domingo, el sorteo número 3329 del Quini 6 de este miércoles 10 de diciembre puso en juego esta noche un pozo de más de 8.000 millones de pesos, con más de 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 2.823 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 12 - 29 - 03 - 05 - 24 - 41. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 4.232 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 24 - 08 - 22 - 32 - 12 - 19. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos y se lleva un premio de $4.150.287.665,50. El apostador jugó su boleta en una agencia domiciliada en Curuzú Cuatiá, Corrientes.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 10 de diciembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este domingo un pozo de más de 500 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 04 - 10 - 40 - 35 - 01 - 24. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 247 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 05 - 36 - 41 - 11 - 43 - 07. Hubo 30 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 8 millones de pesos.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.950 millones de pesos.