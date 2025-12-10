La drag "La Queen" denunció que fue víctima de una golpiza brutal por su orientación sexual

"Intentaron matarme por ser gay", dijo La Queen sobre el ataque que sufrió en la Plaza Villa Real.

La artista drag "La Queen" denunció haber sido víctima de un ataque homofóbico en una plaza del barrio porteño de Villa Real. Sin mediar palabra, un hombre se le acercó y le dio un golpe en la cara que le sacó un diente. “Intentó matarme por ser gay, cuando vio que se acercó gente a socorrerme, se escapó”, contó la artista drag en sus redes sociales.

Según su relato, el hecho de odio homofóbico ocurrió el pasado lunes al mediodía, cuando salía del gimnasio y volvía a su casa. Contó que "un hombre pelado y con barba” le pegó y la dejó en estado inconsciente.

"Ya en el suelo me gritaba 'Morite por puto'”, contó La Queen y agregó que la situación no pasó a mayores gracias a que otras personas se acercaron para ayudarla.

La Queen aseguró que ya hizo la denuncia policial y que tanto sus seguidores como artistas y activistas le enviaron mensajes de apoyo y contención.