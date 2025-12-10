Atropellaron a una menor de 14 años en la Ruta 2: está grave

Hace instantes en el kilómetro 393 de la Autovía 2 un vehículo atropelló a una menor de 14 años provocándole traumatismos graves. Rápidamente acudió al lugar del accidente un móvil de SAME, que trasladó de emergencia a la niña al Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata (HIGA).

El accidente ocurrió en el cruce del puente peatonal de Estacion Camet cuando la menor cruzaba junto a su padre. Fue embestida por un auto Honda City color gris, conducido por un hombre de 66 años, que circulaba acompañado por una mujer de 61 años y una niña de 11. Ninguno de ellos presentó heridas tras el hecho.

El móvil de SAME trasladó a la menor en estado de inconsciencia. Ingresó al HIGA con una fractura de fémur, doble fractura de miembro inferior y traumatismo de cráneo grave. Se esperan novedades sobre su estado de salud.

Aparentemente antes del cruce la menor salía de jugar al fútbol en la cancha de Deportivo Norte. En el lugar del hecho trabaja la policía científica: se instaló balizamiento de AUBASA y se interrumpió el tránsito sobre el carril izquierdo.