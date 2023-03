Macri se reunió con Rabinovich y otros referentes de la "mesa bonaerense" del PRO

Montenegro estaba invitado pero no pudo concurrir porque tenía una actividad.

El expresidente Mauricio Macri lideró este martes una reunión de la mesa bonaerense del PRO, reforzando así su rol de ordenador de la interna de ese partido de cara a la discusión de candidaturas que competirán en las PASO de Juntos por el Cambio para las elecciones de este año luego de haber confirmado que no se postulará.

"El temario fue abierto, enfocado en la estrategia electoral del PRO y en las reglas internas de cara a las PASO", comentaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes del espacio. La reunión fue en la oficina de Macri en Olivos y asistieron Diego Santilli, representante de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia y Cristian Ritondo, candidato a gobernador de María Eugenia Vidal.

Uno de los presentes fue Alejandro Rabinovich, mano derecha del intendente Guillermo Montenegro y senador por la Quinta Sección electoral de la Provincia de Buenos Aires. De hecho, trascendió que el propio Montenegro estaba invitado al encuentro pero no pudo concurrir porque tenía una actividad.

Además, estuvieron dos de los tres postulantes de Patricia Bullrich para la gobernación: Javier Iguacel (intendente de Capitán Sarmiento) y Néstor Grindetti (intendente de Lanús), mientras que el restante, Joaquín De la Torre, ex intendente de San Miguel, no concurrió. Asistieron también los intendentes como Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), la diputada Silvia Lospenatto y el ex jefe comunal de Quilmes Martiniano Molina, entre otros dirigentes.

En medio de la interna que se avecina entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich (aunque Vidal también sigue anotada), varios dirigentes le pidieron a Macri que ejerza de ordenador para destrabar algunas negociaciones que están empantanadas en materia de precandidaturas

Buenos Aires es considerada la "madre de todas las batallas", sobre todo el conurbano, ya que la influencia en los resultados nacionales es clara y desplazar a Axel Kicillof es uno de los mayores anhelos del espacio opositor, que busca comandar a partir de diciembre de este año la Nación, la Ciudad y la Provincia, como sucedió en 2015.

Lo que debe definir el PRO es si habrá PASO en las categorías de gobernador bonaerense e intendentes o si la competencia se limitará solo a la Presidencia con precandidaturas comunes en las diferentes boletas para las demás categorías. En tanto, también existen dudas entre la dirigencia del PRO sobre si Macri se mantendrá sin dar un apoyo explícito a uno de los precandidatos presidenciales del espacio o se inclinará en favor de alguno.