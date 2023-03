Nazarena Vélez hizo un fuerte descargo contra Jey Mammón: "Una basura así tiene que pagar de por vida"

Nazarena Vélez hizo un fuerte descargo en sus redes sociales en contra de Jey Mammón por la denuncia realizada en su contra por abuso sexual luego de que en los últimos días saliera a flote un viejo tuit que el humorista le envió en el 2011 a ella.

“Mi amor, falta poco. Voy con mi novio a verte el jueves. Quiere conocer a la suegra”, le escribió en aquel entonces el conductor a la panelista, haciendo referencia a que iba a presentarle a Lucas Benvenuto.

Entonces, Nazarena expresó en sus redes: “Sinceramente, necesité tomarme unos días para poder afrontar este tema y poder hablarlo, porque quiero que sepan que es muy doloroso enterarte que querías a un monstruo”.

“Y que ayudaste a entrar al medio a un pederasta. Yo como madre y como abuela, saber que dejé cerca al Chino (su hijo) de Jey, me paraliza. Creo cada palabra de Lucas y es más, creo que debe haber más Lucas ahí afuera”, añadió.

Luego, continuó: “Que no se animan o por vergüenza o por dolor a denunciar porque aquel que lo hace una vez, lo hace varias veces. Lo que yo no puedo creer es que la Justicia se lave las manos”.

“Que le diga a un menor ‘vos podés denunciar, pero hasta este año. Después, suerte’. Algo hay que hacer con las leyes. A las criaturas hay que protegerlas siempre, toda la vida, no solo los primeros diez años”, manifestó.

Entonces, apuntó contra el conductor: “La basura que hace una cosa así lo tiene que pagar también de por vida... quiero que sepan que para mi es muy frustrante enterarme de un delito así y que esa persona no esté presa, no lo puedo creer”.

“Yo nunca lo conocí a Lucas. Seguramente él me habrá hecho referencias a Lucas, como a otras personas con las que salía, pero lo que nunca dijo es que era un menor de edad”, aclaró luego.

“Lucas lo explica muy bien, él se cuidaba mucho para que no lo vean, entonces yo jamás me imaginé que era un abusador, no le hubiera abierto las puertas de mi casa. Lo último que quiero decir sobre este caso es que deseo con mi alma que se haga justicia”, siguió.

Al final, Nazarena pidió justicia: “Por Lucas y por la cantidad de Lucas que hay ahí afuera, que fueron abusados, les arruinaron la infancia y la vida. Ojalá que se haga justicia”.