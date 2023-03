Estela de Carlotto: "Hay personajes siniestros que hoy impiden que la democracia sea lo que queremos"

"No hay democracia si todavía tenemos niños con hambre y que no van a la escuela", adivirtó De Carlotto.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, advirtió este viernes en un acto de inauguración en Mar del Plata que “hay personajes siniestros que están impidiendo que la democracia sea lo que queremos” al profundizar las críticas dirigidas contra el Poder Judicial y, en especial, a la Corte Suprema de Justicia.

“A la Justicia, le pido Justicia. Esos son personajes siniestros que ya están reconocidos como tal, no es que uno no los quiera, tal es así que yo al presidente de la Corte (Horacio Daniel Rosatti) lo conocía antes que lo pusieran y lo habían ponderado tanto que me encantó pero miren quién es. La gente que es contraria al bienestar de país es enemiga y, como enemiga, merece su castigo”, apuntó la histórica activista por los derechos humanos.

En diálogo con 0223, De Carlotto dijo que espera que “llegue el momento en que se desafecte” a Rosatti y que “con la ley en mano” se designe un nueva conformación en la Corte “para que se dejen de cajonear las causas que no les convienen que sigan a los mismos dirigentes que los amparan”, en una clara alusión al macrismo.

“Deseo que el término del Gobierno actual sea un momento de esos, donde las personas que están impidiendo que la democracia sea lo que queremos y que encima son delincuentes reciban un castigo solo con el peso de la ley. Nada más”, expresó, y confirmó también que la organización ya "ajusta" los últimos detalles para lo que será el discurso y la marcha en el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

De Carlotto hizo sus declaraciones en el marco de una conferencia de prensa improvisada que encabezó este viernes por la tarde, después de inaugurar la nueva sede que tendrá Abuelas de Plaza de Mayo en pleno centro de Mar del Plata, gracias a las oficinas que le cedió a la organización el Banco Provincia en el piso 13 de la sucursal que funciona en San Martín y Córdoba.

Uno de los cuadros que ilustra el ingreso a las flamantes oficinas de Abuelas en Mar del Plata. Foto: 0223.

“Hay que reconocer el trabajo de este banca que nos dio la posibilidad de cumplir un sueño. Todo lleva su tiempo pero valió la pena. No es fácil acomodar un espacio dedicado a este tema con las reglas que tiene un banco para el uso de sus bienes. Pero en el Banco Provincia y en Juan Cuattromo (el presidente del Bapro) encontramos mucho apoyo y es gente amiga que jamás cerró las puertas que abrió. El espacio que nos han dado es lindísimo y nos hace muy felices”, expresó la mujer, acompañada por el funcionario bonaerense y Carmen Ledda Barreiro, la titular de Abuelas de Mar del Plata.

En este marco, Estela de Carlotto también renovó su compromiso para “no dejar de trabajar ni un solo día por un país mejor” tal como querían los nietos e hijos desaparecidos en la última dictadura cívica militar. Y en este aspecto, no evitó manifestar preocupación por la crisis que atraviesa al país: “No puede haber democracia si todavía hay niños que se muere de hambre y no van a la escuela. Todavía nos falta eso y hay que corregirlo. Y eso depende de todos nosotros, no solo de un Gobierno”.