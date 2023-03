Comerciantes marplatenses terminaron febrero con balance positivo: las ventas subieron un 2,49%

En el mes de febrero los comerciantes de Mar del Plata registraron un aumento del 2,49% en las ventas, según indicaron desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip).

El estudio fue realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese), que midió la variación anual en unidades físicas, comparado con el mismo mes del año anterior.

Consultados sobre el desempeño de las ventas en el mes de febrero, el 10,1% de los comerciantes manifestó que sus ventas fueron muy buenas, para el 40,7% fueron buenas, el 39,1% las calificó como regulares, mientras que fueron consideradas malas para el 8,7% y pésimas para el 1,4% restante.

Contrastando ingresos y gastos el 34,8% de los encuestados sostiene que sus utilidades de febrero son buenas, mientras que el 44,9% manifestó que sus utilidades fueron regulares, malas para el 17,4% y pésimas para el 2,9%.

“Si bien la variación fue positiva, no llegó a acompañar el gran flujo turístico, por lo que algunos rubros trabajaron más y otros menos. No obstante, debemos considerar que la media nacional medida por la Came fue una disminución de ventas y aquí tuvimos una variación positiva”, manifestó el presidente de la Ucip, Blas Taladrid.

Respecto al análisis de rubros, el empresario indicó: “Notamos una gran dispersión en los rubros de indumentaria, marroquinerías y calzados, donde el comportamiento de cada comerciante fue diferente y se observaron comercios con incrementos en unidades y menor facturación con respecto al mes de enero, producto de las liquidaciones de mercadería.”

Perspectivas futuras

En cuanto a las expectativas relacionadas a los próximos 6 meses el 18,8% cree que las ventas aumentarán, el 43,5% considera que se mantendrán igual y el 37,7% que disminuirán, esto teniendo en cuenta que finalizada la temporada estival el ritmo de la ciudad disminuye.

En ese análisis, la mayoría de los comerciantes encuestados cree que la plantilla de empleados se mantendrá sin modificaciones en el semestre (84,1%), en tanto el 4,3% manifestó que contratará más gente y el 11,6% estima disminuir personal.

En cuanto a las inversiones para el bimestre en curso, el 65,2% indicó que se mantendrá sin variaciones, frente a un 29% que indicó que invertirá y un 5,8% que manifestó estar evaluándose.

El universo de los entrevistados se conformó por los siguientes rubros distribuidos en los centros comerciales a cielo abierto de la ciudad de nuestra ciudad. Y en base a una muestra de los siguientes rubros: alimentos y bebidas; artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos, indumentaria y lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; perfumerías y cosmético; ópticas; farmacia; textil blanco y ropa de cama; mueblerías; y ferreterías, entre otros.