Videos: el pasado mediático de Alicia Barbasola, la madrastra de Wanda que le dará un hermanito

"Fue un embarazo muy buscado", dijeron este martes por la tarde en el piso de "Intrusos" Andrés Nara y Alicia Barbasola, apenas 24 horas después de anunciar la feliz noticia, que supieron tras hacerse un test casero que les dio positivo, de una a dos semanas de embarazo. El "muy" no está relacionado en este caso con el tiempo que llevaban buscando. Es que la ex vedette y el padre de Wanda y Zaira se conocieron a fin de año, comenzaron a verse en diciembre y se casaron el 14 de febrero. Unos días después de esa unión, a la que no asistieron las hijas de Nara, pasó lo que "tanto" habían buscado.

Alicia y Andrés contaron hoy que decidieron comprar un test porque ella se sentía mal. Y aunque las cuentas no les cerraban, quisieron sacarse las dudas. Fue entonces que supieron que van a tener un hijo. Si es varón se llamará Andrés Hugo, como su padre, su abuelo y su bisabuelo, y si es mujer tendrá un nombre original, como las dos hijas de Nara, que aún no reaccionaron públicamente a la noticia de que viene un hermanito en camino.

La historia de amor de Alicia y Andrés fue frenética. Aunque empezó desde el dolor. Se conocieron participando de una grabación, pero el vínculo empezó unos meses después, cuando ella perdió a su hermano y Nara le envió un mensaje por Instagram para consolarla y darle su apoyo. Desde entonces, en apenas unas semanas, confirmaron su noviazgo, luego su compromiso, se casaron el Día de los Enamorados y tres semanas más tarde contaron que esperan un bebé.

No fue una barrera los 32 años que se llevan de diferencia. Ella tiene 34, no tuvo hijos y poco se conoce de sus últimos años, alejada de los medios y de los escándalos con los que se hizo conocida en el verano de 2017, en Mar del Plata, mientras hacía temporada teatral como vedette. De aquel momento muchos recuerdan (hay que hacer un poco de memoria, es verdad) su supuesto noviazgo con Santiago Bal y su desmayo en vivo en pleno móvil de "Intrusos" cuando la Policía intentaba notificarla de una causa que le había iniciado su exesposo, y Marcela Tauro anunció lo que se vería apenas minutos después: Alicia desmayada, tirada en el suelo, con las playas marplatenses de fondo.

Barbasola tuvo esos 15 minutos de fama por duplicado ese verano, primero por la denuncia contra su exesposo, un juez al que acusó de violento, y que cuando ella hablaba en vivo en "Intrusos" le mandó en manos de una abogada, acompañada por dos policías, una cautelar para que deje de mencionarlo en los medios. Cuando la profesional irrumpió en el móvil para notificarla, amenazando con que iba a ser detenida si se negaba, Alicia se sintió mal y se desmayó en vivo. Mientras era asistida por su padre, Marcela Tauro gritó: "Te lo dije, te dije que se iba a desmayar".

Ese mismo verano, en enero, un mes antes del desmayo, Barbasola ganó minutos en la TV y en los medios porque se la vio junto a Santiago Bal. El famoso capocómico, ya separado de Carmen Barbieri desde hacía tres años tras el escándalo con Ayelén Paleo, salió a comer varias veces con quien era su compañera en la obra “La revista de Mar del Plata”. La joven bailarina, de 28 años, y el actor, a días de cumplir 81, se mostraron sin prejuicios ante las cámaras, aunque nunca terminaron de confirmar su relación.