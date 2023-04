Ángel de Brito y Nancy Pazos se tiraron con todo: "Te rajé por mala compañera"

Está claro que las cosas no terminaron nada bien entre Ángel de Brito y Nancy Pazos, tras el paso de la periodista por "Los Ángeles de la Mañana" en El Trece. El conductor del ciclo, que ahora va por América, dejó en claro el lunes como invitado de Pamela David que solo evitaría volver a tener como angelita a Pazos, a quien acusó de portarse muy mal con todas sus compañeras. Y pocas horas después, ambos se cruzaron feo en las redes sociales, por un video en el que la panelista de "A La Barbarossa" le pega duro a Viviana Canosa.

De Brito publicó un video de la cuenta de TikTok @revolucion.popular, en el cual se ve una parte de la entrevista que dio Nancy Pazos a Pablo Duggan para su ciclo de C5N. Allí, se habla de las críticas que le hace Viviana Canosa al gobierno de Alberto Fernández y Pazos deja en claro que todo parte de un "despecho" de la conductora porque se imaginaba en otro rol en estos años: "Canosa es una mujer que ha hecho del show televisivo un don, así como lo hizo en términos del espectáculo, ahora lo hace en la política. Un poco de despecho me parece, yo creo que ella se imaginaba en otro lugar en este momento", dijo, en referencia al trato que en algún momento tuvo el Presidente con ella.

Ángel de Brito posteó el clip en su Twitter y escribió: "Nancy Pazos sobre Canosa y su relación con el Presidente: 'es una despechada se imaginaba de Primera Dama'". La periodista no dudó en responderle y estalló la guerra: "No entrecomilles algo que yo no dije Angelito, si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos fíjate si podes soltar. Porque desde que dejé de trabajar con vos, me nombras casi a diario. ¿Tanto me extrañas? ¿O te doy Rating?".

De Brito redobló la apuesta y le respondió a Nancy: "Me dio gracia que hables de despecho por no ser Primera Dama. Y que Canosa haga programa político y vos seas una panelista de GH. No das rating, deja de fabular, loca... Además, te rajé por pésima compañera. No dejaste nada".

A la pelea en redes se sumó Yanina Latorre, que cada vez que habla de Nancy Pazos deja en claro que tuvieron una pésima relación al aire y fuera del programa. "Jajajajajajajaja la típica que en lugar de aceptar lo que es…prefiere pensar que da rating! Jajajajajaja", tuiteó Latorre. y De Brito le contestó con una chicana porque la bajaron de la conducción de A La Barbarossa" cuando tuvo que suplantar a Georgina: "Pero cuando no está Georgina, conduce RO BER TI TO!!!!!!!!jajajajajajajjaja", escribió.