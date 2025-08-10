Horror: una docente subió a la nube videos de abuso sexual infantil y la delató Google

En las últimas horas, una docente de la localidad de Tupungato fue detenida por la Policía de Mendoza, tras haber sido acusada de distribuir material de abuso sexual infantil. El caso generó sorpresa y preocupación entre los vecinos del departamento: la mujer quedó imputada y se espera que continúe la investigación, que se inició a partir de una alerta internacional efectuada por Google.

El procedimiento detectó la carga de archivos con contenido ilícito desde dispositivos vinculados a la educadora involucrada. Con esos datos, la Justicia local ordenó un allanamiento en su vivienda, el cual se llevó a cabo al mediodía del jueves pasado. Durante el operativo, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a peritajes especializados.

Por lo pronto, la acusada quedó imputada por el delito, pero recuperó la libertad tras cumplir con los requisitos judiciales correspondientes y pagar una fianza, mientras la causa sigue en proceso. El proceso quedó a cargo del fiscal Pablo Fossaroli, quien se mostró reservado y evitó brindar más detalles por el momento.

Al enterarse de que la profesora habría subido videos a la nube con material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes -se analiza si algunos de ellos corresponden a alumnos de la acusada-, la empresa estadounidense con sede en California, notificó al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una organización que trabaja para proteger a los menores y combatir esta clase de delitos.